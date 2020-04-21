影／染疫士兵曾參拜南鯤鯓代天府冷清清 廟方：不怪他

敦睦艦隊官兵新冠肺炎群聚感染事件，1名高雄籍確診個案，4月17日曾到過學甲及北門地區，足跡走過南鯤鯓代天府、水晶教堂等多處。南鯤鯓代天府已全面、全區消毒，但今天參拜民眾寥寥可數，總幹事侯賢遜表示，昨天的警報如重雷，大家剉著等，今天就沒有人潮，平常至少有2、3千人，但也要配合政府防疫政策，每天上午9點消毒一次，半小時廣播一次，提醒民眾參拜要戴口罩、勤洗手並保持安全社交距

有全國王爺總廟之稱的南鯤鯓代天府，一年進香遊客有上千萬人次，非祭典期間，每天前來參拜民眾及遊客，也是人來人往，但今天上午只有零星人數，攤販及賣金紙乏人問津，生意一落千丈，冷清場面是從未有過的情況。

總幹事侯賢遜指出，不怪這位士兵，來參拜也是對王爺的信仰，也是認為健康才下軍艦，但新冠疫情延燒，人心惶惶，為確保遊客平安健康，南鯤鯓代天府已提前部署，採取最高規格管制，民眾不能進入廟內；加上佔地空曠，除環保局派員前來消毒外，也會每天消毒1次，有信心可以將病毒消滅，歡迎信眾到該廟時，要戴口罩、勤洗手並保持安全社交距離。

根據中央疫情指揮中心資料，該名官兵去過地點和時間為17日中午12:48停留過南鯤鯓代天府約40分鐘，13:30抵達北門保安宮短暫停留10分鐘，13:50在北門錢來也商店待15分鐘，14:00前往萊爾富鹽福店5分鐘內購物，14:30到水晶教堂，14:50到北門鹽田，15:50至學甲國中附近品嘗蔥抓餅後離去

南鯤鯓代天府為避免群聚感染，防止疫情擴散，在今年2月中旬就公告南鯤鯓廟住宿會館即日起停止受理登記，待疫情控制穩定後再行公告，餐廳供餐即日起採便當登記受理。