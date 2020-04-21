快訊

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染

從防疫隔離到「種族屠殺」？德國瘟疫小史 黑死病與大流感

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／染疫士兵曾參拜南鯤鯓代天府冷清清 廟方：不怪他

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影

敦睦艦隊官兵新冠肺炎群聚感染事件，1名高雄籍確診個案，4月17日曾到過學甲及北門地區，足跡走過南鯤鯓代天府、水晶教堂等多處。南鯤鯓代天府已全面、全區消毒，但今天參拜民眾寥寥可數，總幹事侯賢遜表示，昨天的警報如重雷，大家剉著等，今天就沒有人潮，平常至少有2、3千人，但也要配合政府防疫政策，每天上午9點消毒一次，半小時廣播一次，提醒民眾參拜要戴口罩、勤洗手並保持安全社交距

有全國王爺總廟之稱的南鯤鯓代天府，一年進香遊客有上千萬人次，非祭典期間，每天前來參拜民眾及遊客，也是人來人往，但今天上午只有零星人數，攤販及賣金紙乏人問津，生意一落千丈，冷清場面是從未有過的情況。

總幹事侯賢遜指出，不怪這位士兵，來參拜也是對王爺的信仰，也是認為健康才下軍艦，但新冠疫情延燒，人心惶惶，為確保遊客平安健康，南鯤鯓代天府已提前部署，採取最高規格管制，民眾不能進入廟內；加上佔地空曠，除環保局派員前來消毒外，也會每天消毒1次，有信心可以將病毒消滅，歡迎信眾到該廟時，要戴口罩、勤洗手並保持安全社交距離。

根據中央疫情指揮中心資料，該名官兵去過地點和時間為17日中午12:48停留過南鯤鯓代天府約40分鐘，13:30抵達北門保安宮短暫停留10分鐘，13:50在北門錢來也商店待15分鐘，14:00前往萊爾富鹽福店5分鐘內購物，14:30到水晶教堂，14:50到北門鹽田，15:50至學甲國中附近品嘗蔥抓餅後離去

南鯤鯓代天府為避免群聚感染，防止疫情擴散，在今年2月中旬就公告南鯤鯓廟住宿會館即日起停止受理登記，待疫情控制穩定後再行公告，餐廳供餐即日起採便當登記受理。

農曆4月是國定民俗南鯤鯓廟進香期，非常熱鬧，因疫情延燒，南鯤鯓代天府決定餐廳及住宿會館停止受理登記，餐廳也不供餐，主動將登記進香團退掉，估計從2月中旬至今，香油錢收入已減少800萬元。

南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，今天參拜民眾寥寥可數，相當冷清。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，總幹事侯賢遜強調是台南市廟宇中最早進行防疫管制，提前因應。記者吳淑玲／攝影
南鯤鯓代天府受疫情波及，總幹事侯賢遜強調是台南市廟宇中最早進行防疫管制，提前因應。記者吳淑玲／攝影

南鯤鯓代天府 疫情 北門

延伸閱讀

染疫官兵高雄趴趴走 韓國瑜：9位市民疑似感染症狀

【即時短評】海軍染疫讓國民黨撿到槍 韓國瑜轉守為攻

台南北門水晶教堂染疫疑慮急封閉消毒 明陸續重啟

敦睦艦士兵百餘高市籍 市府索名冊盼利接觸者管理

相關新聞

影／疫情嚴峻 警界「飛手」無人機空中運送防疫物資

新冠肺炎疫情，激發出無人機應用創意，利用無人機運送物資及空中廣播保持安全距離，看起來如電影般的情節，但也開始在真實世界發...

影／染疫士兵曾參拜南鯤鯓代天府冷清清 廟方：不怪他

敦睦艦隊官兵新冠肺炎群聚感染事件，1名高雄籍確診個案，4月17日曾到過學甲及北門地區，足跡走過南鯤鯓代天府、水晶教堂等多...

大病後堅定畫畫信念 葉家禎重拾畫筆投身禪繞畫

嘉義市藝術家葉家禎2017年因一場生死交關的大病，讓他重拾畫筆，經友人介紹投入禪繞畫創作，日前於嘉義縣竹崎文化藝術基金會...

影／手機APP解剖青蛙 偏鄉校長：善用虛擬實境科技學習

用手機就可以解剖青蛙？上生物實驗課解剖青蛙，很多人不喜歡血淋淋的感覺，導致很多青蛙的死亡也會引起爭議，台南左鎮國中校長蔡...

市政中心種電 台南市府年增58萬收益

台南市政府推動「綠能屋頂、種電收益」政策，最近陸續在永華、民治兩處市政中心，增設太陽光電板，不僅能產電，還能遮陽，隔熱降溫，預計全部在年底完工後，每年可為市府增加58萬元的回饋金收益，市府形容太陽能光電是「天上掉下來的禮物」。

公部門機關種電 業界：降低用地疑慮

台南有充分日照的優異條件，可發展光電產業鏈，但過去曾發生在農地種電，影響環境的爭議，業界人士認為，若未來加快腳步朝向在公部門機關種電，可降低環境影響疑慮。

推廣台南農產 市長黃偉哲教煮養生料理

台南市政府農業局委託台南應用科大，以番茄、蒜頭等在地食材開發養生防疫料理，相關食譜及作法將陸續放在農業局與校方官網，鼓勵大家多吃自製的「健康防疫料理」，除了讓大家買得安心，吃得放心，也幫助行銷台南農產，增加農民收益。

花卉內外銷受挫 雲林縣長張麗善找出路

新冠肺炎疫情造成雲林縣花卉產業受影響，不僅外銷運費提高，價格也驟降，縣長張麗善昨天到斗南鎮與花農代表座談，了解農民的困境，將推動花卉振興措施，提高內銷市場，增加花卉消費量。

嘉義市公園遊戲場 委外每周消毒

嘉義市府公園建置率高，許多孩童都會到戶外玩耍，市府因應疫情，每周都會消毒全市28處公園的31座兒童遊戲場，已施行快2個月，希望讓親子玩遊樂器材時能更安心。

手機科技／虛擬解剖青蛙 學習沒壓力

上生物實驗課解剖青蛙，很多人不喜歡血淋淋的感覺，青蛙的死亡也會引起爭議，台南市左鎮國中校長蔡宜興表示，利用手機APP軟體「Froggipedia」，不必實體解剖青蛙，還可以重覆操作和互動教學，讓城鄉教育資源無差距。

感念甘神父無私為台奉獻逾50年 黃偉哲頒表揚狀

來台奉獻逾50載天主教甘惠忠神父，本月16日病故美國紐約，享壽84歲，學甲伯利恆社福基金會、天主教台南教區今晚舉辦追思彌...

台南北門水晶教堂染疫疑慮急封閉消毒 明陸續重啟

敦睦艦隊有3名高雄市確診官兵來過台南市遊玩，其中一人曾來過知名景點北門井仔腳鹽田、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店、...

熱門新聞

謝金河目睹抹茶山遊客爆衝 六個字送給政府對付「五一連假」

自營作業者三萬元紓困補助開跑　竹市出現申請人潮

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

月薪達4萬！彰化農業師傅留用多 今年再招聘9人

若疫情嚴重北北基宜桃是否同步封城？ 侯友宜說話了

中低收入戶每月加發1500元補助 台東加快核發入帳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。