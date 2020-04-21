大病後堅定畫畫信念 葉家禎重拾畫筆投身禪繞畫

嘉義市藝術家葉家禎2017年因一場生死交關的大病，讓他重拾畫筆，經友人介紹投入禪繞畫創作，日前於嘉義縣竹崎文化藝術基金會舉辦禪繞畫創作展，即日起至本月30日展出。

葉家禎表示，1987年從台中師範學院美教系畢業，在學校教美術課，有時還需身兼行政工作，雖與美術脫不了關係，但平時少有時間靜下心來完成一幅水彩作品，恰好生病前友人帶他認識禪繞畫，住院醒來的那刻，葉家禎腦中堅定響起「我要畫畫！」並在病床上完成第一幅作品「生命之花」。

葉家禎表示，禪繞畫的好處在於面積僅4公分乘4公分一張紙磚大小，創作用具容易取得，住院期間可在病床上作畫，且禪繞畫雖有固定流程，但創作內容非常自由、療癒，讓葉家禎常在創作過程中感受到心靈的平靜，葉家禎母親賴淑琴笑稱，兒子常因創作過於專心，畫到半夜1、2點都不休息。