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大病後堅定畫畫信念 葉家禎重拾畫筆投身禪繞畫

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
葉家禎的禪繞畫作品會在意象中加入具象，例如結合蝴蝶、魚、花等。圖／竹崎文化藝術基金會提供
葉家禎的禪繞畫作品會在意象中加入具象，例如結合蝴蝶、魚、花等。圖／竹崎文化藝術基金會提供

嘉義市藝術家葉家禎2017年因一場生死交關的大病，讓他重拾畫筆，經友人介紹投入禪繞畫創作，日前於嘉義縣竹崎文化藝術基金會舉辦禪繞畫創作展，即日起至本月30日展出。

葉家禎表示，1987年從台中師範學院美教系畢業，在學校教美術課，有時還需身兼行政工作，雖與美術脫不了關係，但平時少有時間靜下心來完成一幅水彩作品，恰好生病前友人帶他認識禪繞畫，住院醒來的那刻，葉家禎腦中堅定響起「我要畫畫！」並在病床上完成第一幅作品「生命之花」。

葉家禎表示，禪繞畫的好處在於面積僅4公分乘4公分一張紙磚大小，創作用具容易取得，住院期間可在病床上作畫，且禪繞畫雖有固定流程，但創作內容非常自由、療癒，讓葉家禎常在創作過程中感受到心靈的平靜，葉家禎母親賴淑琴笑稱，兒子常因創作過於專心，畫到半夜1、2點都不休息。

本次展覽作品除了「生命之花」其餘皆是葉家禎為這次展覽而做，葉家禎表示，展覽的作品在配色、細節部分會更加斟酌，與習作作品不同，他會在意象的禪繞畫中加入具象，例如結合蝴蝶、魚、花等，期望此次展覽也可帶領民眾認識禪繞畫，療癒更多人的心靈。

嘉義市藝術家葉家禎日前於嘉義縣竹崎文化藝術基金會舉辦禪繞畫創作展。圖／竹崎文化藝術基金會提供
嘉義市藝術家葉家禎日前於嘉義縣竹崎文化藝術基金會舉辦禪繞畫創作展。圖／竹崎文化藝術基金會提供
葉家禎的禪繞畫作品會在意象中加入具象，例如結合蝴蝶、魚、花等。圖／竹崎文化藝術基金會提供
葉家禎的禪繞畫作品會在意象中加入具象，例如結合蝴蝶、魚、花等。圖／竹崎文化藝術基金會提供

嘉義

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