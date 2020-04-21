快訊

大震撼！寶成擬實施無薪假 衝擊逾3,000人

國防部再清查 磐石艦求診增為148人、226人次、5發燒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影/手機APP解剖青蛙 偏鄉校長：善用虛擬實境科技學習

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南左鎮國中校長蔡宜興表示，手機APP虛擬實境技術，可提高學生興趣主動學習。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中校長蔡宜興表示，手機APP虛擬實境技術，可提高學生興趣主動學習。記者吳淑玲／攝影

用手機就可以解剖青蛙？上生物實驗課解剖青蛙，很多人不喜歡血淋淋的感覺，導致很多青蛙的死亡也會引起爭議，台南左鎮國中校長蔡宜興表示，拜現代科技之賜，不必解剖青蛙也可以學習，且可以一再重覆學習，他推薦多利用現代科技在教學上的APP資源，學生可以主動學習，也可讓城鄉教育資源無差距。

蔡宜興表示，不必用青蛙實體解剖，學生心理壓力小一點，可盡情去嘗試，像皮膚層、肌肉層怎麼處理，它都有指引，告訴你心臟、肺臟、腎臟等器官的位置，更有趣是可以互動，在練習解剖，會有測試如問你最大的消化腺是什麼，你只要去挪動畫面，對了就會說「做得好」

蔡宜興說，測驗的時候很擬真，會很清楚了解各個器官位置及長相，以往實物解剖要一個一個把器官切出來，運用這款APP不必再切青蛙，還可以反覆測試，學生心理的壓力可以小一點，還有隨堂測驗，解剖青蛙過程要學習的重點，重要是可以一再反覆練習，不犧牲青蛙的情況下學生可以練習嘗試。

還可利用AR技術，虛擬的青蛙很擬真的呈現，透過觸控青蛙可以認識肌肉、骨骼系統、神經系統、泌尿生殖器、呼吸、消化系統、迴圈（動脈靜脈血液系統）等，因模擬很真實，在學習過程中不會摸到實體或因動物的躁動，學生產生壓力。

蔡宜興介紹三款現代科技在教學上學生可以利用的資源，解剖青蛙是Froggipedia，虛擬種植植物生長Plantale及認識大腦Brainapse，可下載學習。

台南左鎮國中校長蔡宜興表示，手機APP虛擬實境技術，可提高學生興趣主動學習。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中校長蔡宜興表示，手機APP虛擬實境技術，可提高學生興趣主動學習。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中校長蔡宜興表示，手機APP虛擬實境技術，可提高學生興趣主動學習。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中校長蔡宜興表示，手機APP虛擬實境技術，可提高學生興趣主動學習。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中校長蔡宜興表示，手機APP虛擬實境技術，可提高學生興趣主動學習。記者吳淑玲／攝影
台南左鎮國中校長蔡宜興表示，手機APP虛擬實境技術，可提高學生興趣主動學習。記者吳淑玲／攝影

器官 動畫

延伸閱讀

手機科技／虛擬解剖青蛙 學習沒壓力

又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

搶進防疫商機 HTC VIVE 策展系列虛擬健身應用內容

嗑完一隻雞到製成標本花了一個月 她曝光作品讓網友驚艷

相關新聞

市政中心種電 台南市府年增58萬收益

台南市政府推動「綠能屋頂、種電收益」政策，最近陸續在永華、民治兩處市政中心，增設太陽光電板，不僅能產電，還能遮陽，隔熱降溫，預計全部在年底完工後，每年可為市府增加58萬元的回饋金收益，市府形容太陽能光電是「天上掉下來的禮物」。

影/手機APP解剖青蛙 偏鄉校長：善用虛擬實境科技學習

用手機就可以解剖青蛙？上生物實驗課解剖青蛙，很多人不喜歡血淋淋的感覺，導致很多青蛙的死亡也會引起爭議，台南左鎮國中校長蔡...

影／疫情嚴峻 警界「飛手」無人機空中運送防疫物資

新冠肺炎疫情，激發出無人機應用創意，利用無人機運送物資及空中廣播保持安全距離，看起來如電影般的情節，但也開始在真實世界發...

公部門機關種電 業界：降低用地疑慮

台南有充分日照的優異條件，可發展光電產業鏈，但過去曾發生在農地種電，影響環境的爭議，業界人士認為，若未來加快腳步朝向在公部門機關種電，可降低環境影響疑慮。

推廣台南農產 市長黃偉哲教煮養生料理

台南市政府農業局委託台南應用科大，以番茄、蒜頭等在地食材開發養生防疫料理，相關食譜及作法將陸續放在農業局與校方官網，鼓勵大家多吃自製的「健康防疫料理」，除了讓大家買得安心，吃得放心，也幫助行銷台南農產，增加農民收益。

花卉內外銷受挫 雲林縣長張麗善找出路

新冠肺炎疫情造成雲林縣花卉產業受影響，不僅外銷運費提高，價格也驟降，縣長張麗善昨天到斗南鎮與花農代表座談，了解農民的困境，將推動花卉振興措施，提高內銷市場，增加花卉消費量。

嘉義市公園遊戲場 委外每周消毒

嘉義市府公園建置率高，許多孩童都會到戶外玩耍，市府因應疫情，每周都會消毒全市28處公園的31座兒童遊戲場，已施行快2個月，希望讓親子玩遊樂器材時能更安心。

手機科技／虛擬解剖青蛙 學習沒壓力

上生物實驗課解剖青蛙，很多人不喜歡血淋淋的感覺，青蛙的死亡也會引起爭議，台南市左鎮國中校長蔡宜興表示，利用手機APP軟體「Froggipedia」，不必實體解剖青蛙，還可以重覆操作和互動教學，讓城鄉教育資源無差距。

感念甘神父無私為台奉獻逾50年 黃偉哲頒表揚狀

來台奉獻逾50載天主教甘惠忠神父，本月16日病故美國紐約，享壽84歲，學甲伯利恆社福基金會、天主教台南教區今晚舉辦追思彌...

台南北門水晶教堂染疫疑慮急封閉消毒 明陸續重啟

敦睦艦隊有3名高雄市確診官兵來過台南市遊玩，其中一人曾來過知名景點北門井仔腳鹽田、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店、...

駕駛人薪資補助措施 嘉義區監理所已受理近6成

新冠肺炎疫情嚴峻，交通部推出遊覽車、計程車及小客車租賃業司機駕駛人薪資補助措施，每人每月新台幣1萬元，可補助3個月，嘉義...

口湖遊客中心打卡熱點「海將軍」 榮獲國際藝術獎

雲林口湖遊客中心前廣場裝置藝術作品「海將軍的頭冠」，造型獨特、鮮麗亮眼，被稱為雲林最可愛的一尾魚，才完工不久，馬上成為網...

熱門新聞

又來了！台南南紡購物中心也閉店一天消毒

影／中市警交大避感染 上班打卡臉孔辨識取代指紋

謝金河目睹抹茶山遊客爆衝 六個字送給政府對付「五一連假」

自營作業者三萬元紓困補助開跑　竹市出現申請人潮

網美景點抹茶山人滿為患 林管處決定「管車不管人」

月薪達4萬！彰化農業師傅留用多 今年再招聘9人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。