影/手機APP解剖青蛙 偏鄉校長：善用虛擬實境科技學習

用手機就可以解剖青蛙？上生物實驗課解剖青蛙，很多人不喜歡血淋淋的感覺，導致很多青蛙的死亡也會引起爭議，台南左鎮國中校長蔡宜興表示，拜現代科技之賜，不必解剖青蛙也可以學習，且可以一再重覆學習，他推薦多利用現代科技在教學上的APP資源，學生可以主動學習，也可讓城鄉教育資源無差距。

蔡宜興表示，不必用青蛙實體解剖，學生心理壓力小一點，可盡情去嘗試，像皮膚層、肌肉層怎麼處理，它都有指引，告訴你心臟、肺臟、腎臟等器官的位置，更有趣是可以互動，在練習解剖，會有測試如問你最大的消化腺是什麼，你只要去挪動畫面，對了就會說「做得好」

蔡宜興說，測驗的時候很擬真，會很清楚了解各個器官位置及長相，以往實物解剖要一個一個把器官切出來，運用這款APP不必再切青蛙，還可以反覆測試，學生心理的壓力可以小一點，還有隨堂測驗，解剖青蛙過程要學習的重點，重要是可以一再反覆練習，不犧牲青蛙的情況下學生可以練習嘗試。

還可利用AR技術，虛擬的青蛙很擬真的呈現，透過觸控青蛙可以認識肌肉、骨骼系統、神經系統、泌尿生殖器、呼吸、消化系統、迴圈（動脈靜脈血液系統）等，因模擬很真實，在學習過程中不會摸到實體或因動物的躁動，學生產生壓力。