影／疫情嚴峻 警界「飛手」無人機空中運送防疫物資

新冠肺炎疫情，激發出無人機應用創意，利用無人機運送物資及空中廣播保持安全距離，看起來如電影般的情節，但也開始在真實世界發生，台南市新化警分局員警卓志聰運用無人機載送防疫物資等，他是警界最早投入無人機培訓的種子之一，4年來因興趣不斷自學，已取得專業操作證高級組的「飛手」，卓志聰說無人機是警方辦案的利器，但科技含量很高，警界從專業飛手到資源都相當缺乏，極待資源盤點及整合，才能夠真正發揮無人機科技辦案的效能。

卓志聰說，因應疫情提前部署，新化警分局規畫異地辦公，他看到中國大陸武漢封城利用無人機載送防疫物資，認為疫情一旦嚴峻，在缺少隔離衣，也避免人與人接觸，也有必要展開以無人機運送口罩、酒精，耳溫槍等防疫物資，；玉井警分局因轄區幅員，則以無人機從空中廣播宣導安全距離，也經常運用在取締山區違規重型機車及清山等。

卓志聰擁有無人機專業證照，可以執行飛行重量2公斤以下的無人機，他表示，一公里範圍內都能送達，還有集合式住宅的二樓，也能夠順利將防疫物資送給民眾；卓志聰也以無人機空投救生圈，模擬在暴雨季若有民眾受困溪床等，無人機比起救難人員可以更快速抵達；另轄區左鎮因位處偏鄉，幾年前交通部和衛福部曾經合作試辦以無人機運送藥品給偏鄉民眾。

「請保持適當社交距離...」，清明連假，大量遊客湧入各觀光景點，台南市玉井警分局出動無人機從空中廣播宣導，

分局長楊青垂指出，無人機使用為員警防疫宣導利器，不但不需接觸人群，也可透過傳遞影像現場廣播或錄音方式廣播，提高宣導傳播效率，徹底落實政府防疫策略。

105年0206地震台南維冠大樓倒塌造成重大死亡，當時成大航太系運用無人機及3D模型技術協助勘災，卓志聰開始對無人機產生興趣，從網路找資料，並諮詢鄰近長榮大學無人機中心教授等，107年警政署第一批無人機操作培訓人員，他就是其中之一，台南市警局去年12月16日有6人通過交通部民用航空局遙控無人機術科考試，他和玉井警分局員警尹吉定兩人取得遙控無人機高級(G3級)專業操作證，在運送防疫物資及人群上空廣播等飛行及時派上用場。

卓志聰說，警方運用科技協防治安甚至是防疫，無人機是很好的工具，許多偏遠山區人員進入不易，空拍機可結合多種鏡頭、熱顯像、遠距離警示和廣播等功能，大幅提升員警科技偵蒐能力、執勤安全及警力派遣空間；曾經支援山區搜捕槍擊員警的要犯，空拍機從空中掌握整個地形及可躲人的工寮。

警界也開始重視無人機投入科技辦案，但卓志聰指出，專業飛手不足及資源缺乏，參加培訓課程要2萬多元，無人機型式多也有戴重限制，像新化警分局的練習機只能載重600多公克，也只能運送幾盒口罩或一件隔離衣，國內產業和學界資源多，但有待盤點及整合，才能發揮更大的效果。