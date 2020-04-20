台南北門水晶教堂染疫疑慮急封閉消毒 明陸續重啟
敦睦艦隊有3名高雄市確診官兵來過台南市遊玩，其中一人曾來過知名景點北門井仔腳鹽田、北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店、北門南鯤鯓代天府在列，引起外界震驚，今中午緊急封閉，預計明天後陸續開放。
這名確診官兵17日由友人陪同，開車到過北門南鯤鯓代天府、保安宮拜拜，隨後前往北門遊客中心、水晶教堂、錢來也雜貨店、北門井仔腳鹽田短暫停留，再到學甲吃小吃，並說明確診者外出並未戴口罩。
雲嘉南濱海國家風景區獲報如臨大敵，中午後陸續關閉相關據點，除環保局外，委外廠商也加入消毒行列，原先造訪遊客獲知後瞬間快閃，風景區一片靜寂。
雲管處說，經兩波大消毒，原則上除北門遊客中心暫定後天，北門井仔腳鹽田、水晶教堂、錢來也雜貨店明天都會陸續開張，南鯤鯓代天府除下午全面消毒，明天一早9點持續二度消毒，至於何時告一段落，廟方說，暫無時間表。
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