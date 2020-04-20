駕駛人薪資補助措施 嘉義區監理所已受理近6成

新冠肺炎疫情嚴峻，交通部推出遊覽車、計程車及小客車租賃業司機駕駛人薪資補助措施，每人每月新台幣1萬元，可補助3個月，嘉義區監理所周六周日加班受理申請，目前已累積受理4013件，執行進度約6成。

嘉義區監理所轄區包含台南監理站、麻豆監理站、新營監理站、嘉義市監理站、雲林監理站，截至今天已受理計程車客運業2554件、遊覽車客運業1459件，有申請需求的駕駛人可備妥申請書、存摺影本及相關證明文件前往嘉義區監理所及各轄區監理機關申請。

嘉義區監理所駕駛人管理科長王志忠表示，這3天已有不少駕駛人前往辦理，駕駛人皆表示，疫情影響造成遊客減少，非常感謝政府的補助措施，讓駕駛人生活提供很大的幫助。