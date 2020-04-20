駕駛人薪資補助措施 嘉義區監理所已受理近6成
新冠肺炎疫情嚴峻，交通部推出遊覽車、計程車及小客車租賃業司機駕駛人薪資補助措施，每人每月新台幣1萬元，可補助3個月，嘉義區監理所周六周日加班受理申請，目前已累積受理4013件，執行進度約6成。
嘉義區監理所轄區包含台南監理站、麻豆監理站、新營監理站、嘉義市監理站、雲林監理站，截至今天已受理計程車客運業2554件、遊覽車客運業1459件，有申請需求的駕駛人可備妥申請書、存摺影本及相關證明文件前往嘉義區監理所及各轄區監理機關申請。
嘉義區監理所駕駛人管理科長王志忠表示，這3天已有不少駕駛人前往辦理，駕駛人皆表示，疫情影響造成遊客減少，非常感謝政府的補助措施，讓駕駛人生活提供很大的幫助。
嘉義區監理所周六日加班、加開窗口辦理，也特別於周六前往大眾運輸場站，例如嘉義高鐵站等車隊聚集地宣導，發送申辦說明資料，為避免個人計程車行沒收到此資訊，或不知監理所周休二日有加班辦理，也派員一一電話聯繫。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言