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駕駛人薪資補助措施 嘉義區監理所已受理近6成

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
交通部日前推出遊覽車、計程車及小客車租賃業司機駕駛人薪資補助措施，每人每月新台幣1萬元，可補助3個月。圖／嘉義區監理所提供
交通部日前推出遊覽車、計程車及小客車租賃業司機駕駛人薪資補助措施，每人每月新台幣1萬元，可補助3個月。圖／嘉義區監理所提供

新冠肺炎疫情嚴峻，交通部推出遊覽車、計程車及小客車租賃業司機駕駛人薪資補助措施，每人每月新台幣1萬元，可補助3個月，嘉義區監理所周六周日加班受理申請，目前已累積受理4013件，執行進度約6成。

嘉義區監理所轄區包含台南監理站、麻豆監理站、新營監理站、嘉義市監理站、雲林監理站，截至今天已受理計程車客運業2554件、遊覽車客運業1459件，有申請需求的駕駛人可備妥申請書、存摺影本及相關證明文件前往嘉義區監理所及各轄區監理機關申請。

嘉義區監理所駕駛人管理科長王志忠表示，這3天已有不少駕駛人前往辦理，駕駛人皆表示，疫情影響造成遊客減少，非常感謝政府的補助措施，讓駕駛人生活提供很大的幫助。

嘉義區監理所周六日加班、加開窗口辦理，也特別於周六前往大眾運輸場站，例如嘉義高鐵站等車隊聚集地宣導，發送申辦說明資料，為避免個人計程車行沒收到此資訊，或不知監理所周休二日有加班辦理，也派員一一電話聯繫。

嘉義區監理所為執行駕駛人薪資補助措施，加開窗口協助辦理。圖／嘉義區監理所提供
嘉義區監理所為執行駕駛人薪資補助措施，加開窗口協助辦理。圖／嘉義區監理所提供

嘉義 監理站 計程車

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