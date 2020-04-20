口湖遊客中心打卡熱點「海將軍」 榮獲國際藝術獎

雲林口湖遊客中心前廣場裝置藝術作品「海將軍的頭冠」，造型獨特、鮮麗亮眼，被稱為雲林最可愛的一尾魚，才完工不久，馬上成為網紅的打卡熱點，這座集多位藝術家之大成的作品，昨天又傳來好消息，榮獲2020義大利「國際A'設計大獎」的銅牌獎，讓台灣藝術文化再度站上國際舞台。

負責管理遊客中心的口湖鄉休閒發展協會專案經理蔡云姍說，「海將軍的頭冠」是雲嘉南濱海國家公園管理處以公共營造計畫補助，邀請設計師陳昱良、有村藝術團隊，以及知名的交趾陶大師謝東哲，共同發想設計、研工製作。

蔡云姍說，去年12月完工的「海將軍的頭冠」長10公尺、高4公尺，聳立於遊客中心前廣場，鮮艷繽紛，外型是一尾卡通造型的石斑魚，除有口湖漁產意象，發想概念是希望打造一個與海洋、漁村結合，有親近感、有人文感的藝術作品，意含著海洋生態遭破壞，期待透過「海將軍」的鎮守，喚起民眾珍惜海洋資源。

海將軍有剪黏、馬賽克、洗石、陶藝等現代和傳統藝術工法，可說集中西藝術之大成，蔡云姍說，幕後推手是雲嘉南濱海國家風景區管理處長徐振能，從設計到完成除親力親為，也放手讓設計團隊創作，才能成功打造美麗的地標，快速成為網紅景點，聞風而來打卡拍照的遊客愈來愈多，最近更榮獲2020義大利國際設計大獎肯定。