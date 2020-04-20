台南鐵路地下化 照顧住宅公開標售4/28截止

為配合鐵路地下化工程，興建之專案照顧住宅，經三次公開登記申購後，尚有餘屋。台南市政府都市發展局自109年3月12日起辦理第２批40戶餘屋公開標售作業，即將於109年4月28日截止，歡迎有興趣民眾把握時間踴躍投標。

都發局表示，照顧住宅基地位於東區南台南副都心區，生產路與現有鐵道交接處之東側，台鐵南台南車站對面、鄰近台南機場、台86線東西向快速道路。南鄰接高雄，東接台86線快速道路可直通中山(國道1號)及福爾摩沙(國道3號)高速公路，交通路網便捷。且基地鄰近台南市立醫院、文化中心、巴克禮公園、台南都會公園、奇美博物館，對面就是未來台鐵地下化南台南車站，東北側15公頃的文教用地，將會是國家級國立科學教育體驗未來館。展望未來，此地區將成為本市最精華的文教休閒生活特區之一，也是東區臨車站周邊僅剩之開發基地。