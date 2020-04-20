東石昨火警造成1死 縣長翁章梁今慰問
嘉義縣東石鄉永屯村屯仔頭昨天凌晨3時許發生火警，造成47歲洪姓男子因吸入過多濃煙嗆傷死亡，嘉義縣長翁章梁今天前往慰問家屬，並依據災害救助種類及標準，核發死亡救助金20萬，也將由社會局核撥慰助金協助處理喪葬事宜。
社會局表示，洪男為家中獨子，育有2名就讀大學的女兒，父母經營五金百貨行，因其父親年事已高且有心臟疾病，無法搬運重物，母親無法一人處理店內所有事物，在外地工作的洪男才返家協助。
嘉義縣消防局表示，火災現場為住商兩用3樓建築，因店內放有許多易燃物，火勢一發不可收拾，住3樓的洪男發現火警，至2樓叫醒熟睡的父母及女兒後，拿著滅火器試圖搶救家當，消防人員在3樓發現洪男時已沒有生命跡象，送醫急救還是宣告不治。
翁章梁今天與東石鄉長林佳瑩、議員姜梅紅等人前往慰問，並提醒2老注意身體狀況，為了孫女要堅強。
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