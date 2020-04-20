雲林公布案413確診軍官4天活動足跡

海軍敦睦艦隊確診當中，案413是雲林人，為上尉軍官，雲林縣府今天下午公布其在雲林的足跡及疫調，均分布在斗六、斗南和古坑等山區鄉鎮，縣府召集全縣鄉鎮市長進行視訊，並全面加強消毒，雲林縣衛生局指出，該案匡列8名親友居家隔離並採檢，一採報告最快今晚可出爐。

雲林縣長張麗善今天親自公布這名確診士兵的行縱調查，足跡遍及台北、新北和高雄，她指出，確診案413在4月15日下午由父母接送，中途前往佛光山祭祖，晚上返回雲林山區的住處，隔天16日早上跟父母外出訪友並在親友家吃午飯。

16日當天由母親載往斗六火車站，搭車前曾在斗南一家蒸餃店買餐，因外帶接觸的人並不多，他搭乘下午1點52分的火車122車次自強號第9車廂到台北車站，再捷運及公車到淡水訪友，當天晚上10點再搭295列車高鐵的第二車南下高雄找朋友，並借住在高雄朋友家，18日上午收到召回通知，從高雄搭Uber返回雲林住處拿行李，隨後北返林口。

至於該案於本月15日離艦休假之前，14日晚曾與四名友人在高雄碼頭抽菸聊天，當晚七時三十分到九時也曾和另一名士兵到匯豐軍用品社及楠梓小蒙牛牛排館用餐，以及1７日回雲林之前，也曾到高雄酷帽子酒館、呷尚飽早餐店、伊莉沙自撞球館、老四川南屏店、統一超商高雄華豐門市等，這部分疫調已轉交高雄處理。

雲林縣府提醒搭乘同輛火車民眾提高警覺，做好自主健康管理，若出現症狀務必就醫，任何疑問可打1922詢問。雲林衛生局也指出，413案已匡列8名接觸者進行採檢，報告最快今晚出爐，再由CDC統一對外公布。

除了413案確診，雲林縣也有一名404案士兵，雖為台中人，15日下午約點，曾到雲林元長鄉探視外婆，雲林縣府已匡列他所接觸的外婆及其堂兄弟妹、外勞共六人進行居家隔離並安排採檢。

由於雲林出現官兵確診且還趴趴走，張麗善今天下午召開全縣鄉鎮市場視訊會議，呼籲民眾出門要戴口罩，減少感染風險，並要求各店家一定要戴口罩，盡量保社交距離消費。若沒戴口罩盡量不要消費。