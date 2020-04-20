桃園敦睦艦確診個案 曾到嘉義市2天找友人

嘉義市府本月17及18日辦理109學年度國小一年級新生報到、登記，但至今仍有200名學生尚未報到，有國小家戶訪查，發現學生與家長不住在登記的戶籍內，市府教育處長林立生昨天說，希望家長盡快完成報到，讓每個孩子都能順利入學。

2020-04-19 23:48