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桃園敦睦艦確診個案 曾到嘉義市2天找友人
桃園市有一起敦睦艦隊確診案例，4月15日、16日兩天曾前往嘉義市，嘉義市衛生局指出，獲知後展開疫調和環境消毒，該個案來嘉義市找友人，下船後前來嘉義市與朋友相聚。朋友以及其親屬，已經採檢並且居家隔離中。
桃園市確診案例為案402，在嘉義市足跡如下：
4/15 晚10:30抵達嘉義市，由朋友家人接回。
4/16 待在朋友家中。
4/16 約13:00-13:30 出門去便利商店--北興街7-11桃城門市 (全程有戴口罩)停留約30分鐘
4/16 約13:30拿衣服到洗衣店洗衣(全程有戴口罩)，停留時間小於15分鐘
4/16 約15:00在自由路-友愛路口搭乘BRT 至嘉義高鐵站，全程皆有戴口罩
嘉義市長黃敏惠表示，獲得中央指揮中心通知之後，市府在第一時間啟動疫調，並且針對足跡立刻環境消毒，包括磐石艦的嘉義市個案、桃園市個案來嘉義市部分，疫調、匡列居家隔離、消毒工作都立刻進行，感謝市民朋友與商家的配合，請勿轉傳尚未證實的資訊，避免造成恐慌。
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