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「出現症狀4天聞不到就醫」 嘉縣首例確診與縣長直播

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣長翁章梁今天中午與嘉義縣首例確診者小婷（化名）進行視訊臉書直播，分享其確診後在醫院進行治療的心得。圖／截取自翁章梁臉書
嘉義縣長翁章梁今天中午與嘉義縣首例確診者小婷（化名）進行視訊臉書直播，分享其確診後在醫院進行治療的心得。圖／截取自翁章梁臉書

嘉義縣首例新冠肺炎確診案例本月18日順利出院，嘉義縣長翁章梁今天中午與首例確診者小婷（化名）進行視訊臉書直播，分享其確診後在醫院進行治療的心得。

小婷原在美國加州當短期交換生，3月25日返台後直接搭乘防疫計程車回到嘉義縣父母老家進行居家檢疫，小婷表示，回台第3天有點感冒症狀，第4天開始聞不到味道，擔心自己是否被傳染，打給1922詢問後到醫院採檢，3月30日確診。

小婷表示，剛開始檢測出陽性很緊張，幸好自己的症狀較輕微，只有嗅覺問題，住進負壓隔離病房後，醫療人員、政府單位提供很完善的照顧，確診至今經過8次採檢，已恢復正常，沒有再出現其他症狀，很感謝衛生局、醫療人員的關心及照顧。

翁章梁表示，嘉義縣目前確診人數為2例，其中1人已康復離院，居家隔離0人、居家檢疫89人、自主健康管理181人，期望社會給予居家檢疫者最大的愛及關懷，取代譴責、批評，居家檢疫者也要配合規定，不要偷跑出門趴趴走，相信只要大家遵守政府規定做好防疫措施，就能平安度過這次疫情。

居家檢疫 嘉義 翁章梁 新冠肺炎 負壓隔離病房

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