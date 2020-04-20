影／台南科大開發防疫養生食譜 黃偉哲試做海鮮湯

台南市政府農業局委託台南應用科技大學，開發蕃茄、蒜頭等當地食材製作的養生防疫料理，今天舉行發表會，包括薑黃雞肉燜飯、燒烤香草羊排、鮮蒜文蛤湯等15道料理；市長黃偉哲主持發表並嘗試製作一道「蕃茄海鮮湯」料理。

黃偉哲說台南科大能夠做出一道道兼具養生防疫又美味的佳餚、將出食譜，真的是非常好，這個部分要好好的介紹，讓市民能夠不管是自己下手做或去餐廳能點這些好吃又健康的料理，不會擔心。

黃偉哲說，記得前一陣子時間大家在搶搶泡麵、搶衛生紙，現在事後證明其實是供應充分，但是那麼多速食泡麵不健康，所以要有這些養生健康的概念的菜單，相信能夠讓市民吃出健康，吃出美味，謝謝協助幫忙，創作出這麼好的防疫料理。防疫絕對不是只有消毒，不是只有清掃，絕對不是只有封館，防疫是多元的，像防疫料理這樣子就是「正面的防疫」。

台南科大表示，台南有全台最大耕地面積，府城自古就是物產豐饒之都，有名聞中外的小吃，用的都是在地的好食材。市政府農業局將節氣養生觀念，結合食安五環推動台南南在地食材養生料理推廣計畫，委託學校結合在地食材特色、養生菜單設計、料理食譜製作等，每月定期進行養生料理開發成果發表，行銷在地特色食材與節氣養生。

計畫由餐飲系、養生休閒系結合資訊管理系與南應大「臺南農安樂活好食在」大學社會責任實踐計畫的食農教育推廣，以「春回•回春」為主題規畫「春天養生序幕」，由餐飲系師生團隊設計中、西式料理餐點，創發設計理念，透過健康養生行銷在地食材，今天市長黃偉哲來站台試吃。