影／麻豆農會展愛心 家政班員聚集做口罩捐弱勢助防疫

台南市麻豆鎮農會為了協助防堵疫情，今天動員了農會14個家政班班圓將近30人，來農會製作布口罩，捐給照顧弱勢兒童青少年的麻二甲之家；麻豆農會總幹事孫慈敏代表捐贈，麻二甲之家執行長王惠敏感謝麻豆農會的善心義舉。

麻豆農會爭取到「幸福農村推動計畫」補助購置材料，今天請來家政班義務指導員李珮蓉教導大家如何製作口罩，多數是婆婆媽媽的家政班員非常認真的學習，希望一天就能夠做出數百個來幫助弱勢。

孫慈敏表示，疫情期間有許多民眾因為口罩不足而爭相搶購，發現布口罩可以重複使用減少口照的需求量，覺得好用，也是剛覺得大家應該要有一個機會展現愛心， 就發動家政班員一起來學習，現學現做來支持防疫。 麻豆農會展現愛心，家政班員聚集做口罩捐弱勢助防疫。記者周宗禎

攝影 麻豆農會展現愛心，家政班員聚集做口罩捐弱勢助防疫。記者周宗禎