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疫情衝擊花卉產業 張麗善推花卉振興

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
縣長張麗善（中）、斗南鎮長沈暉勛（左二）等人今天前往關心花農情況。記者李京昇／攝影
縣長張麗善（中）、斗南鎮長沈暉勛（左二）等人今天前往關心花農情況。記者李京昇／攝影

新冠肺炎疫情衝擊各行各業，雲林縣花卉產業也備受影響，縣長張麗善今天到斗南鎮與花農代表座談了解農民面臨的困境與需求，盼期望透過推動花卉振興措施以提高內銷市場，增加花卉消費量。

虎尾鎮花卉產銷班第4班班長陳國明說，多數班員經營栽種十多年洋桔梗，產銷班年銷數量可達約350到380萬支花，栽種面積約5公頃，洋桔梗占全國3成，主要外銷到日本，今年遇到疫情影響，連荷蘭、日本等國家受到衝擊，日本3月中宣布小企業、學校停班停課，讓花卉需求銳減，而到3月中航班減少，原本運費每公斤22元已經漲到120元，國外市場減一半銷售量，國內洋桔梗一把2、300元，但現在價格比以往下跌3分之1，讓大家苦不堪言。

虎尾鎮農會溫室花卉產銷班第9班班長陳炎榮說，雲林栽種洋桔梗的地方以虎尾、元長為主，疫情關係很多花農已經預訂新的一批種苗，卻不知是否該種植下去，十分焦心，但成本、設施都投入下去，多數應該都會持續栽種，而過年前後洋桔梗的銷售與價格，都受疫情影響外銷訂單銳減，國內市場也低迷，未來可預期價格應該不太好，價格可能僅剩原本6成。

張麗善表示，花卉並非民生必需用品，疫情影響下，對雲林花卉產業造成很大的衝擊，而國內國外運輸不順暢、運費高漲更讓產業雪上加霜，因此今天舉行座談，配合農委會推動花卉產業振興，與農民一起面對困難並討論出路。

縣府農業處長魏勝德說，縣府目前有配合農委會研提並執行「推動花卉產業振興計畫」，補助縣內大埤、虎尾及古坑農會向縣內花農採購花卉，舉辦國中小學校園花卉教育，或在縣內政府單位、公眾遊憩景點及重要交通節點如高鐵站布展，實際購買縣內花卉補貼農民收益。目前在空運部分有補助每公斤30元、海運補助8到10元，針對租借台糖土地種植花卉所衍生的權利金，也會協調降低價格。

縣長張麗善（右二）、斗南鎮長沈暉勛（左三）等人今天前往關心花農情況。記者李京昇／攝影
縣長張麗善（右二）、斗南鎮長沈暉勛（左三）等人今天前往關心花農情況。記者李京昇／攝影

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