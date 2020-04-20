快訊

磐石艦一確診14日竟下船購物 台南疫調打臉國防部

染疫24國軍停留地點 指揮中心已向20多萬民眾發簡訊

防疫一把罩 台南消防救護人員獲百組防護衣

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
樺薪文教公司董事長陳威丞（右二），今天捐贈C級防護衣100套給台南市消防局，由副局長楊宗林（左二）代表接受。記者黃宣翰/翻攝.
樺薪文教公司董事長陳威丞（右二），今天捐贈C級防護衣100套給台南市消防局，由副局長楊宗林（左二）代表接受。記者黃宣翰/翻攝.

有鑑於新冠肺炎疫情持續發燒，第一線的防疫人員所面對的壓力更是無比的巨大，台南市議員林易瑩為了讓消防局救護人員，在出勤救護時能夠有更多的防護裝備，率先挺身而出熱心號召，由樺薪文教公司董事長陳威丞積極響應，今天捐贈C級防護衣100套給台南市消防局，由副局長楊宗林代表接受。

陳威丞為台南樺薪文教公司董事長，多年來深耕府城，為大台南地區的莘莘學子提供了升大學所需的所有資訊，也提供了最新的資源及升學制度。

市議員林易瑩為了讓第一線防疫的消防人員於出勤緊急救護時能夠有更多的防護裝備，率先挺身而出熱心號召，並由董事長陳威丞積極響應，發起捐贈C級防護衣100套防護衣給消防人員。

楊宗林說，感謝陳威丞和林易瑩善心義舉，讓消防局人員於執行困難重重的防疫緊急醫療救護工作中，能夠搶救更多的危難民眾，讓他們的生命能夠獲得更多的安全與保障。

林易瑩 新冠肺炎 發燒

延伸閱讀

挺防疫人員 北市發2779萬防疫勤務補助費

確診軍人去過診所離清水國小200公尺 校方提升防疫措施

影／台鐵車站進行清潔消毒防疫提升演練

網友翻出吳斯懷關切海軍防疫逐字稿 大驚：真的是先知！

相關新聞

又來了！台南南紡購物中心也閉店一天消毒

台南市衛生局昨天晚間公布敦睦艦隊官兵確診新冠肺炎個案的足跡，由於曾經前往新光三越台南新天地，店方晚間即宣布歇業，今天一整...

農會推廣無人機噴農藥 省時、省工又省錢

雲林西螺鎮農會去年與農化廠合作，利用無人機噴灑農藥，來控管病蟲害保障稻作品質；農會總幹事廖錦富表示，無人機噴藥可以省時、...

家扶少年單車來嘉 助農民採桑椹

嘉義縣老年人口占18.6%，比率全台最高，人口老化致農村缺工現象嚴重，北台南家扶中心20名青少年昨天上午從台南新營區，騎單車前往嘉義縣義竹鄉東榮村，協助當地農民採桑椹，讓老農直呼「有年輕人來幫忙太好了，很感動！」

嘉市國小新生 200名未報到

嘉義市府本月17及18日辦理109學年度國小一年級新生報到、登記，但至今仍有200名學生尚未報到，有國小家戶訪查，發現學生與家長不住在登記的戶籍內，市府教育處長林立生昨天說，希望家長盡快完成報到，讓每個孩子都能順利入學。

月薪2.3萬 雲嘉南公部門暑期工讀開跑

勞動部依就業安定基金補助地方政府「大專青年學生公部門暑期工讀計畫」，每月薪水為2萬3800元，雲嘉南各縣市近日都展開招募計畫，也都因應今年暑假延後，大幅提升名額，希望讓學子累積職場經驗。

嘉縣新塭嘉應廟迎客王拚防疫 信徒「衣物」鑽轎腳

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟昨天舉辦有182年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，雖然廟方今年縮小規模，並加強防疫措施，但上百名信徒還是擠滿王船碼頭，不過為避免群聚傳染，信徒將衣物排在眾神經過的路上，代替傳統的「鑽轎腳」。

地底古蹟出土 影響南鐵地下化

升格前的台南市中心為昔日台灣府城所在地，台南鐵路地下化工程正進行中，地底下的歷史古蹟也隨之陸續出土，其中小東路口出土疑似大北門遺跡，市府文化資產管理處表示，目前暫時將遺跡回填，以免古蹟受損，近期內將由古蹟審議小組開會討論，決定下一步的處理。

台南失落的黃蘗寺遺跡 仍未現蹤

台南市政府計畫在小東路與北門路口，興建只租不售的社會住宅，文史人士指出當地為府城7寺之一的「黃蘗寺」所在地，市府都市發展局委託成功大學考古學研究所試掘，並未發現明顯的遺跡，建議相關單位未來施工時監看注意，暫不影響施工。

磐石艦1確診為雲林縣民 足跡包括台北、高雄、新北

中央流行疫情指揮中心今天公布磐石艦新增21個官兵確診病例，其中案413為雲林縣縣民，雲林累計確診數為5人。

台南虎頭埤假日較平日遊客增近3倍 疫情衝擊後續生變數

台南市新化虎頭埤風景區今天遊客數1770人，與清明後非假日每天不到600人相較，激增近3倍。不過風景區人員說，今下午傳出...

成大進行台南清代名寺黃蘗寺考古 探查結果出爐

台南市政府計畫在小東路與北門路口，興建只租不售的社會住宅，文史人士指出當地為府城七寺之一的清代「黃蘗寺」所在，經都發局委...

嘉義布袋百年迎客王祭典 上百人擠爆王船碼頭

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天清晨舉辦已有182年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，雖然廟方今年縮小規模並加強防疫措施，但上百位...

熱門新聞

又見宗教放生台東網路鄉民撻伐 縣府：可重罰250萬元

磐石艦1確診為雲林縣民 足跡包括台北、高雄、新北

新北明舉行兵棋推演 若爆發社區感染民眾將禁足21天

又來了！台南南紡購物中心也閉店一天消毒

義大世界列入染疫足跡禁止進入 情侶：有猜到不意外

小港郵局拒絕停業消毒？ 高雄郵局：上班但不開門

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。