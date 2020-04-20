防疫一把罩 台南消防救護人員獲百組防護衣

有鑑於新冠肺炎疫情持續發燒，第一線的防疫人員所面對的壓力更是無比的巨大，台南市議員林易瑩為了讓消防局救護人員，在出勤救護時能夠有更多的防護裝備，率先挺身而出熱心號召，由樺薪文教公司董事長陳威丞積極響應，今天捐贈C級防護衣100套給台南市消防局，由副局長楊宗林代表接受。

陳威丞為台南樺薪文教公司董事長，多年來深耕府城，為大台南地區的莘莘學子提供了升大學所需的所有資訊，也提供了最新的資源及升學制度。

市議員林易瑩為了讓第一線防疫的消防人員於出勤緊急救護時能夠有更多的防護裝備，率先挺身而出熱心號召，並由董事長陳威丞積極響應，發起捐贈C級防護衣100套防護衣給消防人員。

楊宗林說，感謝陳威丞和林易瑩善心義舉，讓消防局人員於執行困難重重的防疫緊急醫療救護工作中，能夠搶救更多的危難民眾，讓他們的生命能夠獲得更多的安全與保障。