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農會推廣無人機噴農藥 省時、省工又省錢

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
西螺鎮農會推廣無人機噴藥，能夠省時、減人力又無藥物交互污染問題。圖／本報資料照片
西螺鎮農會推廣無人機噴藥，能夠省時、減人力又無藥物交互污染問題。圖／本報資料照片

雲林西螺鎮農會去年與農化廠合作，利用無人機噴灑農藥，來控管病蟲害保障稻作品質；農會總幹事廖錦富表示，無人機噴藥可以省時、省工又省錢，更能避免農藥交叉污染，目前逐步全面推廣。

廖錦富說，以往農民從插秧到採收，需要雇工噴灑三次農藥，每分地成本約1200元，如今使用無人機噴農藥，農友只需負擔300元，由農會、農化廠全面管理負責噴灑農藥，並由專人巡田來解決病蟲害問題。

他表示，傳統噴灑農藥得雇工至少2人以上作業，以人力噴農藥，3分大的農地就要耗時1個小時以上，且噴農藥的管線可能有農藥殘留、交叉污染問題，現在透過無人機全程僅需15分鐘，不僅省時間也沒有農藥殘留風險。

另外，去年秋行軍蟲肆虐，雲林縣政府出動無人機配合地面人員噴藥，來防治秋行軍蟲；雲林縣府動植物防疫所長廖培志說，透過無人機空中噴藥及地面噴藥2種方式，可針對現場環境狀況調整，噴藥後再加掛性費洛蒙誘捕器持續監控環境，達到最佳防疫效果。

西螺鎮農會推廣無人機噴藥，能夠省時、減人力又無藥物交互污染問題。圖／本報資料照片
西螺鎮農會推廣無人機噴藥，能夠省時、減人力又無藥物交互污染問題。圖／本報資料照片
去年秋行軍蟲全台肆虐，雲林縣政府出動無人機配合地面人員噴藥，防治秋行軍蟲。圖／縣府提供
去年秋行軍蟲全台肆虐，雲林縣政府出動無人機配合地面人員噴藥，防治秋行軍蟲。圖／縣府提供

秋行軍蟲 農藥殘留 農民

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