聽新聞
test
0:00 / 0:00
磐石艦1確診為雲林縣民 足跡包括台北、高雄、新北
中央流行疫情指揮中心今天公布磐石艦新增21個官兵確診病例，其中案413為雲林縣縣民，雲林累計確診數為5人。
雲林縣府指出，已掌握該案足跡，他4月15日下午由父母接回住處， 隔天跟父母拜訪親友在親友家共進午餐，當日晚上到台北找朋友，晚上10點多再搭高鐵至高雄訪友並借住高雄朋友處，4月18日收到召回通知即北返林口，中途有返家拿衣物。目前本縣衛生局已匡列其親友8人，進行居家隔離並立即安排採檢。
另台中市案404，曾返回雲林探視親人，亦匡列其親人2人進行居家隔離並安排採檢。
雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，縣府必做好相關防疫作為，請民眾勿恐慌；同時也呼籲鄉親進出公共場所，務必佩戴口罩，保護自己、家人與鄉親安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言