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磐石艦1確診為雲林縣民 足跡包括台北、高雄、新北

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
中央流行疫情指揮中心，今天宣布國軍敦睦遠航磐石軍艦累計24人確診。圖／ 本報資料照片
中央流行疫情指揮中心，今天宣布國軍敦睦遠航磐石軍艦累計24人確診。圖／ 本報資料照片

中央流行疫情指揮中心今天公布磐石艦新增21個官兵確診病例，其中案413為雲林縣縣民，雲林累計確診數為5人。

雲林縣府指出，已掌握該案足跡，他4月15日下午由父母接回住處， 隔天跟父母拜訪親友在親友家共進午餐，當日晚上到台北找朋友，晚上10點多再搭高鐵至高雄訪友並借住高雄朋友處，4月18日收到召回通知即北返林口，中途有返家拿衣物。目前本縣衛生局已匡列其親友8人，進行居家隔離並立即安排採檢。

另台中市案404，曾返回雲林探視親人，亦匡列其親人2人進行居家隔離並安排採檢。

雲林縣長張麗善表示，新冠肺炎疫情仍十分嚴峻，縣府必做好相關防疫作為，請民眾勿恐慌；同時也呼籲鄉親進出公共場所，務必佩戴口罩，保護自己、家人與鄉親安全。

疫情 衛生局 新冠肺炎

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