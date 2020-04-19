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台南虎頭埤假日較平日遊客增近3倍 疫情衝擊後續生變數
台南市新化虎頭埤風景區今天遊客數1770人，與清明後非假日每天不到600人相較，激增近3倍。不過風景區人員說，今下午傳出海軍染疫人數暴增21例，後續恐不樂觀。
新化虎頭埤風景區說，今天遊客1770人，有108輛車輛入園，同時間園區最多數量為下午2點半，都遠低於總量管制150輛。而園區面積27公頃，且多次宣導保持安全社交距離，不會有人潮壅塞情形。
園區人員表示，與清明之前假日相較，目前僅恢復約6成，顯示日前遭中央疫情指揮中心列為清明旅遊警示點，對園區來說真的「很傷」。
而原本近一周疫情趨緩，遊客原有明顯回流趨勢，但今天一口氣暴增20多例，下午疫情公布後人數明顯銳減，未來幾天恐怕也不樂觀，要恢復恐要視後續疫情而定。
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