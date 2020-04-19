成大進行台南清代名寺黃蘗寺考古 探查結果出爐

台南市政府計畫在小東路與北門路口，興建只租不售的社會住宅，文史人士指出當地為府城七寺之一的清代「黃蘗寺」所在，經都發局委託成大考古所進行試掘，並未發現明顯的遺跡，將建議未來施工時進行相關監看，暫不影響施工。

市府計畫在當地興建350戶青年社會住宅，是市府目前唯一一處自行興建的社宅，其他多數是與國防部合作，利用眷村土地開發後，無償取得，以避免未來社宅陷入財務難以平衡的困境。

該基地位於北門路西側、小東路以北，原為鐵路局宿舍，目前已夷平，但文史人士經過比對文獻與圖資，認為當地應該是府城名寺「黃蘗寺」所在，提醒市府開發要注意，而文化資產管理處也有相關資料顯示當為文資敏感區，開發必須注意，都市發展局為求慎重，特委託成大進行考古研究。

根據台南市舊城區文化資產歷史考古普查計畫的研究，黃蘗寺興建於清康熙27年（西元1688年）、康熙31年大火、隔年重修，寺周茂林修竹、景致悠雅，而被列為府城著名的七寺八廟之一。

而廟最有的名的是一段反清復明的傳說，在連橫所著《雅堂文集》卷三〈書黃蘗寺僧〉中曾有提到，指反清復明的天地會人士曾將該廟做為據點，而當時的方丈不慧大師為鄭成功部屬之後，與台灣知府蔣元樞交好，而福建總督要抓拿不慧，不慧不忍蔣元樞為難，而將其藏在寺內的反清復明資金（相傳是大批黃金）交給蔣元樞，盔甲、糧餉、武器等焚毀，之後被押往北京處斬。

此外，還有一說當地為明鄭將軍陳永華的故居，但相關的資料難以證實。

成大考古所指出，經研究，當地在日治時期與國民政府之後，經過多次的建物拆除與土方搬移，加上原本地勢較高，表土有被拋除過，清代的遺留已經不多，考古人員開挖8個探坑，在基地的西側有發現遺似清代柱子的基礎，還有少量的三合土鋪面，之後再挖16個坑探查，但卻並沒有挖出大面積的遺跡，將再做成報告供市府參考，建議在開發時進行監看。