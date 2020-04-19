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成大進行台南清代名寺黃蘗寺考古 探查結果出爐

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市都發局委託成大考古所進行小東路社會住宅基地黃蘗寺相關的考古探查。圖／文化資產管理處提供
台南市都發局委託成大考古所進行小東路社會住宅基地黃蘗寺相關的考古探查。圖／文化資產管理處提供

台南市政府計畫在小東路與北門路口，興建只租不售的社會住宅，文史人士指出當地為府城七寺之一的清代「黃蘗寺」所在，經都發局委託成大考古所進行試掘，並未發現明顯的遺跡，將建議未來施工時進行相關監看，暫不影響施工。

市府計畫在當地興建350戶青年社會住宅，是市府目前唯一一處自行興建的社宅，其他多數是與國防部合作，利用眷村土地開發後，無償取得，以避免未來社宅陷入財務難以平衡的困境。

該基地位於北門路西側、小東路以北，原為鐵路局宿舍，目前已夷平，但文史人士經過比對文獻與圖資，認為當地應該是府城名寺「黃蘗寺」所在，提醒市府開發要注意，而文化資產管理處也有相關資料顯示當為文資敏感區，開發必須注意，都市發展局為求慎重，特委託成大進行考古研究。

根據台南市舊城區文化資產歷史考古普查計畫的研究，黃蘗寺興建於清康熙27年（西元1688年）、康熙31年大火、隔年重修，寺周茂林修竹、景致悠雅，而被列為府城著名的七寺八廟之一。

而廟最有的名的是一段反清復明的傳說，在連橫所著《雅堂文集》卷三〈書黃蘗寺僧〉中曾有提到，指反清復明的天地會人士曾將該廟做為據點，而當時的方丈不慧大師為鄭成功部屬之後，與台灣知府蔣元樞交好，而福建總督要抓拿不慧，不慧不忍蔣元樞為難，而將其藏在寺內的反清復明資金（相傳是大批黃金）交給蔣元樞，盔甲、糧餉、武器等焚毀，之後被押往北京處斬。

此外，還有一說當地為明鄭將軍陳永華的故居，但相關的資料難以證實。

成大考古所指出，經研究，當地在日治時期與國民政府之後，經過多次的建物拆除與土方搬移，加上原本地勢較高，表土有被拋除過，清代的遺留已經不多，考古人員開挖8個探坑，在基地的西側有發現遺似清代柱子的基礎，還有少量的三合土鋪面，之後再挖16個坑探查，但卻並沒有挖出大面積的遺跡，將再做成報告供市府參考，建議在開發時進行監看。

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