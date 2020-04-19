西螺區社福中心啟用親子廚房 推烘焙與手作課程

雲林縣政府西螺區社會福利服務中心日前啟用親子廚房，未來可讓親子透過互動與合作，促進家庭和諧。

雲林副縣長謝淑亞表示，西螺區社會福利服務中心是縣內第一處擁有親子廚房的場所，除活化中心內部舊有閒置空間，讓西螺、二崙、崙背及莿桐等鄉鎮，有一個友善的學習環境。

她說，將規畫親子烘焙、手作課程以及食農教育等課程，除一般民眾可報名參加，也邀請服務個案、若是等家庭共同參與，來幫助增加家庭間交流與互動的機會，並增進社區連結。

縣府社會處長林文志表示，縣內目前有6處社福中心，分別是台西區、虎尾區、西螺區及北港區，斗六區及斗南區目前也正積極籌備當中，此次西螺區社福中心親子廚房的開幕，將提供社區民眾有更多元化的活動。