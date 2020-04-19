為官田弱勢鄉親修屋 台南勞工團體再添佳話

台南市政府勞工局與官田區行善團發動為弱勢鄉親修繕房屋今天完工，並贈送湯鍋、電子鍋及禮金祝賀陳姓屋主歡喜入厝，美事再添一樁。

這次修繕行動由市府勞工局接獲市府民族事務委員會通報，列冊中低收入老人陳女士，丈夫已離世，目前和兒子同住，兒子健康差僅打零工為生，母子居住平房屋齡已逾40年，屋內電線管路老舊，長期嚴重漏水，惟家中經濟條件欠佳，無力修復。

相關單位訪視案主評估後，勞工局隨即擬訂志工進場修繕期程，台南市泥水業職業工會愛心修繕團隊，自本月5日起利用假日時間協助修繕，先協助汰換老舊屋瓦和屋頂防水工程，接續進行天花板、牆面、電線照明設備修繕，油漆工會、木工工會志工則整理二手家具，轉贈給案主；修繕材料費約3萬元，由官田區行善團支付。

台南市政府勞工局長王鑫基、大台南總工會副理事長陳美靜，率工會志工及官田區行善團團長顏能通偕副團長陳聰哲、團員里長聯誼會長胡漢榮、隆田里長葉燈燦等人今前往關懷，由官田區行善團及台南市實踐夢想聯盟協會致贈湯鍋、電子鍋及禮金向案主道賀入厝。

官田區長顏能通表示，秉持台南市長黃偉哲「做的更好，過的更好」市政理念，行善團服務範圍廣泛，未來仍持續努力結合各界力量，希望不論房屋修繕或其他救助，都能協助案主改善基本生活品質並從中感受到社會關懷。