嘉義布袋百年迎客王祭典 上百人擠爆王船碼頭

嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天清晨舉辦已有182年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，雖然廟方今年縮小規模並加強防疫措施，但上百位信徒還是擠爆王船碼頭，為避免群聚傳染，將傳統「鑽轎腳」改以衣物替代，祈願濱海觀光發展及縣民闔境平安，新冠肺炎疫情早日遠離。

新塭嘉應廟每年農曆3月27日都會舉辦「衝水路、迎客王」廟會，當地耆老表示，客王會搭乘一艘無形的王船，趁著潮水抵達新塭大排的王船碼頭，眾神明為歡迎13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王，神轎都會下水迎接，形成「衝水路」習俗。

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、翁重鈞、縣議員蔡瑋傑、顏蔡淑惠、布袋鎮長陳鳳梅等人，今天上午到現場焚香祝禱，吉時一到，由嘉應廟主帥「李王」代天巡狩令旗帶領，各宮廟鑾轎在信眾吆喝及響徹雲霄的鞭炮聲中，衝入王船碼頭水域「迎客王」，場面非常壯觀。