聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉義布袋百年迎客王祭典 上百人擠爆王船碼頭
嘉義縣布袋鎮新塭嘉應廟今天清晨舉辦已有182年歷史的「衝水路、迎客王」祭典，雖然廟方今年縮小規模並加強防疫措施，但上百位信徒還是擠爆王船碼頭，為避免群聚傳染，將傳統「鑽轎腳」改以衣物替代，祈願濱海觀光發展及縣民闔境平安，新冠肺炎疫情早日遠離。
新塭嘉應廟每年農曆3月27日都會舉辦「衝水路、迎客王」廟會，當地耆老表示，客王會搭乘一艘無形的王船，趁著潮水抵達新塭大排的王船碼頭，眾神明為歡迎13尊代天巡狩的遊海和7尊遊山客王，神轎都會下水迎接，形成「衝水路」習俗。
嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、翁重鈞、縣議員蔡瑋傑、顏蔡淑惠、布袋鎮長陳鳳梅等人，今天上午到現場焚香祝禱，吉時一到，由嘉應廟主帥「李王」代天巡狩令旗帶領，各宮廟鑾轎在信眾吆喝及響徹雲霄的鞭炮聲中，衝入王船碼頭水域「迎客王」，場面非常壯觀。
翁章梁表示，廟方今年縮小舉辦規模，入口處一律量額溫、噴酒精消毒及留下連絡資訊，並要求大家戴口罩，把可能影響疫情的不確定因素降到最低，感謝廟方的用心，相信神明一定能體諒，讓傳統得以延續，防疫也做到百分百，滴水不漏。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言