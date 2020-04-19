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家長看過來 嘉義市200名小一新生未報到

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
嘉義市大同國小昨天辦理新生報到，仍有12名學生未報到。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小昨天辦理新生報到，仍有12名學生未報到。圖／大同國小提供

嘉義市府本月17及18日辦理109學年度國小一年級新生報到、登記，但至今仍有200名學生尚未報到，有國小昨天下午家戶訪查，發現學生與家長不住在登記的戶籍內，市府教育處長林立生說，希望家長盡快完成報到，讓每個孩子都能順利入學。

嘉市109學年度小一新生人數為2400多人，報到的新生人數為2200多人，約有9成多的小一新生已報到，嘉義市大同國小六年級學生宣國欽即將畢業，昨天還主動到校協助填寫報到資料，讓師生都稱讚。

大同國小校長盧淑娟說，校內有100人已完成報到，12人未完成報到，經教務處同仁出去訪查，有6名學生戶籍內沒有人居住，鄰居也不清楚去向，明天將再家訪，若還是找不到人，將拜託里長幫忙找人。

精忠國小校長楊勛凱說，有3名學生未來報到，研判可能是在境外或跟著父母到工作地就讀，明天將透過相關單位查詢是否在境內。

林立生表示，按戶政事務所給的資料，還有許多學生未報到，研判也可能是父母親工作關係遺忘，提醒家長近日可攜帶戶口名簿等資料到學區內學校申請報到。

林立生說，港坪國小、文雅國小、興嘉國小、嘉大附小仍為新生入學總量管制學校，4所學校將在本月22日公告新生錄取排序名單，並協助未錄取學生轉介到鄰近學區學校就讀，其他學校報到即可入學。

嘉義市大同國小昨天辦理新生報到，仍有12名學生未報到。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小昨天辦理新生報到，仍有12名學生未報到。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小昨天辦理新生報到，仍有12名學生未報到。圖／大同國小提供
嘉義市大同國小昨天辦理新生報到，仍有12名學生未報到。圖／大同國小提供

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