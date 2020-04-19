嘉義義竹桑椹園缺工 北台南家扶少年助採收

北台南家扶中心20名少年得知缺工，安排「助農採桑椹初體驗」活動，今上午從新營騎單車前往嘉義義竹鄉東榮村協助當地農民採摘桑椹，也為未來單車壯遊中台灣做準備。

北台南家扶中心配合家扶基金會推動少年展力計劃，透過每月二次團體課程以實際的參與人際互動讓青少年學習溝通、合作及信任，也引導關注社會現象學習問題解決及提升關懷能力。

近來因新冠病毒疫情關係，許多活動被迫取消，這次活動在遵守安全社交距離防範下，讓少年們藉由騎單車，下鄉協助農民採桑椹，增加少年們的生活體驗。

北台南家扶中心指出，嘉義縣為農業重鎮，但老年人口佔18.6%卻是全國之冠，農作採收多由老農負責。而義竹鄉東榮村東後寮一帶，幾乎家家戶戶都種有桑椹，每年清明節前後一個月為重要桑椹產期，卻盼望不到年輕人回鄉協助務農。

北台南家扶這次與東榮村村長丁勝義連繫，丁親自帶領認識在地農村並指導桑椹採摘的方法，感謝家扶少年們主動熱情，也傳授採摘桑椹及清洗桑椹熬製的真功夫，完成這項任務，家扶少年們都非常很開心。