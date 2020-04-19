防疫不鬆懈 玉井各界老街商圈宣導免破口

新冠肺炎疫情仍不得放鬆，台南市政府玉井區公所今發動警消及社區，在玉井商圈進行聯合宣導；提醒店家及消費者保持安全社交距離，宣導商圈業者防疫作為不能大意，讓民眾安心來旅遊消費。

玉井區公所這次結合玉井社區發展協會、玉井街區繁榮發展協會、玉井警分局、玉井消防分隊、玉井衛生所等進行聯合宣導，沿街播放市長黃偉哲的宣導語音及發放宣導單；提醒店家及消費者保持安全社交距離，室外保持1公尺、室內保持1.5公尺距離，服務人員均要戴口罩。

另外，在室內飲食，餐桌與餐桌間應保持安全的防疫距離或設置防護隔板，宣導商圈業者防疫作為不能大意， 公所也特別製作旗幟在區內人潮易聚集的場所，如商圈、公有市場、果菜市場、噍吧哖文化園區等處懸掛宣導；提醒民眾保持安全社交距離，尤其是不要群聚，保護自己也保護他人，避免引發社區群聚感染，形成防疫破口。

玉井區長陳新澈表示，考量商圈店家與消費者會有近距離接觸，疫情風險較高，透過今天宣導活動，提醒商圈業者及旅遊民眾戴口罩、勤洗手、量體溫、保持安全社交距離等基本防疫觀念，大多數市民、遊客及店家都已建立防疫觀念並配合防疫。