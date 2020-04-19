雲林縣推環保葬有成 海線將擬再增一園區

雲林縣府8年前推動環保葬，目前有斗六市九老爺生命園區、大埤下崙公墓兩處環保葬區，近幾年民眾殯葬觀念逐漸改變，雲林環保葬人次從最早22人迄今已成長到391人次，目前研擬在北港火燒塚公墓一處環保葬區，預計3年內規畫設計。

縣府民政處統計，全縣傳統公墓有226處，禁葬的公墓有96處，縣內目前有57處納骨塔，目前林內、崙背、北港與斗南等鄉鎮正規畫設置納骨塔，有鑑開發公墓不易，納骨塔位也越來越飽和，縣府民國101年開始推環保葬。

民政處自治事業科長王厚然說，大埤鄉下崙公墓是縣內最早啟用的環保葬區，占地1.5公頃，墓區種滿200多棵綠樹，有460個穴位提供樹葬、灑葬，剛開始推動3年約僅50人，迄今成長一倍安葬人數104人；斗六市九老爺生命園區則有3萬個穴位提供樹葬，全區1.58公頃，目前安葬人數287人。

首位參加九老爺園區環保樹葬的，是王姓斗六市民的小舅子。王表示，當初是岳父決定讓小舅樹葬，不同傳統進納骨塔位需要花好幾萬，只需3千元管理費，且園區清幽不同公墓肅穆，還能不受節日限制隨時到園區追思。

王厚然表示，環保葬有樹葬、灑葬、海葬、花葬等葬法，樹、花葬是在樹、花苗底下埋入骨灰；灑葬、海葬則是不立墓碑墳位、不記名，以拋灑或埋藏骨灰到土中或指定海域回歸自然。

他提到，兩個環保葬費用依據設籍鄉鎮市，費用從3千到6千元不等，設籍雲林低收、中低收入戶，可有包括火化費用等全額補助。