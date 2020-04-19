雲縣衛生局到夜市宣導 禁邊走邊吃

中央流行疫情指揮中心針對易聚集人潮的主要景區、傳統市場、夜市及廟宇做人流管制建議措施與防疫指引，並保持1.5公尺距離；雲林縣衛生局昨天晚間到斗六人文夜市進行防疫宣導，要求攤商、消費者應全程配戴口罩，不得邊走邊吃。

雲林縣衛生局長曾春美表示，針對民眾易聚集傳統市場、夜市，有9項人流管制及防疫指引措施，包括各傳統市場、夜市管理單位，應就營業場所面積估算可容納民眾人數，以單一出入口分流管制。

人潮容易聚集點，請傳統市場、夜市管理單位劃設地標，以拉開距離、引導疏散方向；採取人車分流措施，營業時間暫停機車入內；民眾走動、排隊、坐下用餐等，都應間隔 一個手臂間距。

要求進入傳統市場、夜市者，全程配戴口罩；各傳統市場、夜市禁止試吃活動；攤位排隊熱區，用膠條拉出安全距離標記，或攤位前不要排隊，以發號碼牌約時間取餐或外送。

攤位用餐座位應按社交距離區隔，減少座位數，若無法區隔就採用隔板隔開，但隔板應隨時消毒保持清潔；賣熟食、飲食的攤位，建議食物有遮罩。