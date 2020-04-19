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嘉義市府工讀機會太夯！有學子遷戶籍來打工

聯合報 / 記者李承穎／嘉義市即時報導
市長黃敏惠在臉書歡迎大家報名暑期工讀機會。圖／取自黃敏惠臉書
市長黃敏惠在臉書歡迎大家報名暑期工讀機會。圖／取自黃敏惠臉書

嘉義市府今年暑假提供85個暑期工讀機會，以往發生有學子為了打工機會，刻意遷戶口來嘉市，因此今年大專院校學生若要報名，需設籍3個月以上，但具有低收入戶、中低收入戶或領有身心障礙證明者，不受設籍時間限制，也優先錄取，希望提高公平性，報名時間即日起到4月30日為止。

市府社會處長林家緯說，本計畫是向勞動部申請經費補助，依就業安定基金補助地方政府辦理暑期工讀計畫，每月薪水為2萬3800元，但過去曾發生報名前一天才遷戶口來嘉市的學子，去年就有6名，希望保障嘉市的學子，因此首度有設籍時間限制，但弱勢家庭困難，不在此限。

林家緯說，有參加過計畫的學子不得再報名，提供更多青年學子暑期工讀機會，每名工讀生進用期間最長2個月，報名者需準備自傳 1 份，內容需包括自我介紹、參加本府工讀的動機及期待，以媒合到各單位的需求。

市長黃敏惠今天也在臉書上指出，今年夏天，勇媽團隊提供提供85個暑期工讀機會，給嘉義市的年輕學子來市政府實習，幫忙勇媽服務市民朋友、參與公部門的事務。

報名可掛號郵寄（郵戳為憑）或逕送「600嘉義市東區中山路199號；嘉義市政府社會處勞工科」，報名簡章請至嘉義市政府社會處官網下載，或洽詢社會處勞工科洪小姐，電話（05）2231920、2162633、2254185、2254321轉101、102、154、159。

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