梅嶺賞螢防疫限額 今網路尚有100餘名額

台南梅嶺賞螢季昨登場，因應防疫需求，台南市政府觀光旅遊局，執行周六、日實名登記人流管制措施，今傍晚4點半至5點半時段，上午仍有100多個名額，有意賞螢者可碰運氣把握線上報名。

市府觀旅局與楠西區公所在進入賞螢區的伍龍步道前設置管制站，本月18日至5月3日間周六、日採總量管制、分時分流上山（平日不管制），採事前線上報名，網路報名網址：https://is.gd/JHml6O，分為下午4點半至5點半、下午6點至7點共兩個時段，每梯次限額500人，昨18日兩時段均額滿。

今天是執行人流管制第二天，根據網址資料顯示，今晚6至7點已額滿，下午4點半至5點半，上午還有約140個名額，

觀光旅遊局重申，未預約者就不能入山，若未預約者在各入山時段仍有餘額時，相關人員會在現場協助線上報名，沒有手機長輩再受理紙本登記，證件查核後放行。