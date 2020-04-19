聽新聞
test
0:00 / 0:00
梅嶺賞螢防疫限額 今網路尚有100餘名額
台南梅嶺賞螢季昨登場，因應防疫需求，台南市政府觀光旅遊局，執行周六、日實名登記人流管制措施，今傍晚4點半至5點半時段，上午仍有100多個名額，有意賞螢者可碰運氣把握線上報名。
市府觀旅局與楠西區公所在進入賞螢區的伍龍步道前設置管制站，本月18日至5月3日間周六、日採總量管制、分時分流上山（平日不管制），採事前線上報名，網路報名網址：https://is.gd/JHml6O，分為下午4點半至5點半、下午6點至7點共兩個時段，每梯次限額500人，昨18日兩時段均額滿。
今天是執行人流管制第二天，根據網址資料顯示，今晚6至7點已額滿，下午4點半至5點半，上午還有約140個名額，
觀光旅遊局重申，未預約者就不能入山，若未預約者在各入山時段仍有餘額時，相關人員會在現場協助線上報名，沒有手機長輩再受理紙本登記，證件查核後放行。
觀旅局說，配合防疫，觀旅局啟動分時、分流管制措施，採實名登記，掌控入山遊客數，以降低群聚感染風險，昨天遊客相當配合，賞螢過程也更安心。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言