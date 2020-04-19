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梅嶺賞螢防疫限額 今網路尚有100餘名額

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
主辦單位在入口處設置相關防疫背板宣導。圖／台南市政府觀光旅遊局提供
主辦單位在入口處設置相關防疫背板宣導。圖／台南市政府觀光旅遊局提供

台南梅嶺賞螢季昨登場，因應防疫需求，台南市政府觀光旅遊局，執行周六、日實名登記人流管制措施，今傍晚4點半至5點半時段，上午仍有100多個名額，有意賞螢者可碰運氣把握線上報名。

市府觀旅局與楠西區公所在進入賞螢區的伍龍步道前設置管制站，本月18日至5月3日間周六、日採總量管制、分時分流上山（平日不管制），採事前線上報名，網路報名網址：https://is.gd/JHml6O，分為下午4點半至5點半、下午6點至7點共兩個時段，每梯次限額500人，昨18日兩時段均額滿。

今天是執行人流管制第二天，根據網址資料顯示，今晚6至7點已額滿，下午4點半至5點半，上午還有約140個名額，

觀光旅遊局重申，未預約者就不能入山，若未預約者在各入山時段仍有餘額時，相關人員會在現場協助線上報名，沒有手機長輩再受理紙本登記，證件查核後放行。

觀旅局說，配合防疫，觀旅局啟動分時、分流管制措施，採實名登記，掌控入山遊客數，以降低群聚感染風險，昨天遊客相當配合，賞螢過程也更安心。

台南梅嶺賞螢昨起跑，因應防疫，採分流、限額管制，遊客相當配合。圖／台南市政府觀光旅遊局提供
台南梅嶺賞螢昨起跑，因應防疫，採分流、限額管制，遊客相當配合。圖／台南市政府觀光旅遊局提供
梅嶺賞螢昨晚山區螢火蟲閃耀情形。圖／台南市政府觀光旅遊局提供
梅嶺賞螢昨晚山區螢火蟲閃耀情形。圖／台南市政府觀光旅遊局提供

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