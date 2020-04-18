聽新聞
test
0:00 / 0:00
疫情2天零確診 嘉義市文化路等商圈遊客開始逛街
新冠肺炎疫情雖延燒，但昨、前天連續2天零確診，加上近期確診個案多是境外移入，嘉義市文化路、秀泰影城、檜意生活村等景點，都出現部分逛街人潮，排隊名店林聰明砂鍋魚頭門口，也有等待用餐客戶，但商家直言昨天周五人很少，今天周六才比較多人逛街。
「總要讓我們做生意吧！」嘉義市文化路蔡姓店家說，昨晚周五到9點都沒什麼人來逛街，和過去相比落差太大，尤其之前政府發布「文化路旅遊警訊」，遊客不敢來，店家幾乎沒生意可做，實在無奈，大概因為這兩天零確診，今天才稍微多了些人來逛街。
排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」今晚門口聚集不少等待客戶，店家在室外畫設相隔1公尺停站點，並不斷廣播呼籲「等待、排隊都要保持距離」，消費者要進入室內用餐都先領號碼排，等待無須排隊，叫號後須先量額溫、手部消毒，配合防疫。
林聰明表示，今年228連假前排隊人潮多，與去年差不多，消費者到場大約要排1.5到2小時，但4月後排隊人潮減半，許多消費者也擔心排隊疑慮，人多就不排了，大約要等30分鐘，這兩天人數略為恢復，今天晚上的確比昨天多一點。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言