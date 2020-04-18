快訊

陸委會要罰、川普盼禁採訪白宮 張經義親自回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情2天零確診 嘉義市文化路等商圈遊客開始逛街

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市文化路商圈，今晚出現些許逛街人潮，但商家直言人數並不多，昨天更少。記者卜敏正／攝影
嘉義市文化路商圈，今晚出現些許逛街人潮，但商家直言人數並不多，昨天更少。記者卜敏正／攝影

新冠肺炎疫情雖延燒，但昨、前天連續2天零確診，加上近期確診個案多是境外移入，嘉義市文化路、秀泰影城、檜意生活村等景點，都出現部分逛街人潮，排隊名店林聰明砂鍋魚頭門口，也有等待用餐客戶，但商家直言昨天周五人很少，今天周六才比較多人逛街。

「總要讓我們做生意吧！」嘉義市文化路蔡姓店家說，昨晚周五到9點都沒什麼人來逛街，和過去相比落差太大，尤其之前政府發布「文化路旅遊警訊」，遊客不敢來，店家幾乎沒生意可做，實在無奈，大概因為這兩天零確診，今天才稍微多了些人來逛街。

排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」今晚門口聚集不少等待客戶，店家在室外畫設相隔1公尺停站點，並不斷廣播呼籲「等待、排隊都要保持距離」，消費者要進入室內用餐都先領號碼排，等待無須排隊，叫號後須先量額溫、手部消毒，配合防疫。

林聰明表示，今年228連假前排隊人潮多，與去年差不多，消費者到場大約要排1.5到2小時，但4月後排隊人潮減半，許多消費者也擔心排隊疑慮，人多就不排了，大約要等30分鐘，這兩天人數略為恢復，今天晚上的確比昨天多一點。

嘉義市秀泰影城商圈，傍晚逛街人數並不多。記者卜敏正／攝影
嘉義市秀泰影城商圈，傍晚逛街人數並不多。記者卜敏正／攝影
嘉義檜意生活村今天遊客數並不多。記者卜敏正／攝影
嘉義檜意生活村今天遊客數並不多。記者卜敏正／攝影
嘉義市秀泰影城商圈，入場前都必須量額溫、噴消毒水。記者卜敏正／攝影
嘉義市秀泰影城商圈，入場前都必須量額溫、噴消毒水。記者卜敏正／攝影
嘉義市林聰明砂鍋魚頭門口，傍晚有不少等待用餐客戶，店家直言與過去相比至少減半。記者卜敏正／攝影
嘉義市林聰明砂鍋魚頭門口，傍晚有不少等待用餐客戶，店家直言與過去相比至少減半。記者卜敏正／攝影

嘉義 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

嘉義市小一新生報到 應屆畢業生義務到校服務

影／物價飆漲實證！50多年前建廟每坪100元 現20萬起跳

嘉義中風藥師與老藥師均堅守崗位發口罩 全聯會表揚

最美風景 店家送口罩 1片還8片

相關新聞

天氣好遊客湧現 國家警報後虎頭埤風景區人數再破千

台南市虎頭埤風景區今天周末假日遊客湧現，是清明連假國家級警報後，遊客數再次出現破千人數，遊客認為天氣很好，疫情感覺比較緩...

台南市溪東里、玉田里里長補選出爐 當選者都是「1號」

台南市安南區溪東里及玉井區玉田里兩名里長在今年2月病逝，今天2里進行里長補選，分別由林清遙、楊秀慧當選，兩人的候選號次都...

影／不搞笑！全台姓名最長的他拍片：感謝醫護防疫成功

曾多次參選嘉義縣、市立委、市長，全台姓名最長的，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（下稱黃宏成），為感謝醫護人員在新冠疫情緊...

影／台南74歲獨臂老人種鳳梨半世紀 用心不失志受好評

台南關廟74歲老農黃清華，不忍山區祖產農地荒蕪，與71歲老伴黃吳桂花每天下田，種鳳梨超過半世紀，自產自銷在路邊自宅沒招牌...

影／物價飆漲實證！50多年前建廟每坪100元 現20萬起跳

嘉義市大雅路鎮山宮近期改建，嘉義市社區營造協會總幹事黃志能，日前會同長竹里里長江振章，做廟宇整建文史調查，發現54年前建...

疫情2天零確診 嘉義市文化路等商圈遊客開始逛街

新冠肺炎疫情雖延燒，但昨、前天連續2天零確診，加上近期確診個案多是境外移入，嘉義市文化路、秀泰影城、檜意生活村等景點，都...

陸籍男在台居家檢疫7度落跑遭重罰 出境與否還在查

台南市仁德區一名潘姓大陸籍男子在居家檢疫期間連續7天7度趴趴走，引起市長黃偉哲震怒，台南市政府決定首度改按「次數」開罰，...

花園夜市晚餐時間現人潮 業者嘆：只能維持1小時

台南知名的花園夜市受到新冠肺炎疫情影響，周六整體平均人潮較昔日減少5成，不過，晚間7時到8時半的晚餐時間仍湧入不少民眾，...

台南梅嶺賞螢登場 伍龍步道防疫管制沒預約報名不要來

台南楠西梅嶺螢火蟲進入大發生期，台南市府今年配合中央防疫措施，取消開幕及接駁車等會造成群聚的活動，首度針對主要的賞螢區「...

改賣「蜂子茶」 黃偉哲笑：回家捧著肚子都有點後悔

台南市長黃偉哲經常拍影片推銷台南美食，除了親自賣麵、賣罐頭，這次和民進黨立委賴惠員共同拍片，行銷麻豆、柳營等地區的在地農...

台南玉井玉田里長補選 謝龍介力挺里長遺霜楊秀慧勝出

台南市玉井區玉田里長郭茂林過世，今天辦理補選，國民黨台南市黨部主委謝龍介力挺的郭茂林遺孀楊秀慧以823 票勝出，另兩名候...

零確診出遊人潮沒增加 遊樂區：聽部長的話再忍忍

零確診加上好天氣，雲林地區各遊樂區景點的出遊人潮，並不如預期出現暴增現象，有部分遊樂區人員打趣說，大家可能都聽阿中部長的...

熱門新聞

天氣好加上連日零確診？ 大溪老街湧入3、4千人

桃園第2座滾輪滑梯在大溪 埔頂公園還有溜索、樹屋遊區

台南市溪東里、玉田里里長補選出爐 當選者都是「1號」

苗栗監理站紓困申請不打烊 今、明2天假日全面加班受理

影／女童5歲時的一封注音符號陳情信 改變了宜蘭的公園

別進來了！桃市啟動管制虎頭山、拉拉山與角板山停車場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。