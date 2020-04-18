疫情2天零確診 嘉義市文化路等商圈遊客開始逛街

新冠肺炎疫情雖延燒，但昨、前天連續2天零確診，加上近期確診個案多是境外移入，嘉義市文化路、秀泰影城、檜意生活村等景點，都出現部分逛街人潮，排隊名店林聰明砂鍋魚頭門口，也有等待用餐客戶，但商家直言昨天周五人很少，今天周六才比較多人逛街。

「總要讓我們做生意吧！」嘉義市文化路蔡姓店家說，昨晚周五到9點都沒什麼人來逛街，和過去相比落差太大，尤其之前政府發布「文化路旅遊警訊」，遊客不敢來，店家幾乎沒生意可做，實在無奈，大概因為這兩天零確診，今天才稍微多了些人來逛街。

排隊名店「林聰明沙鍋魚頭」今晚門口聚集不少等待客戶，店家在室外畫設相隔1公尺停站點，並不斷廣播呼籲「等待、排隊都要保持距離」，消費者要進入室內用餐都先領號碼排，等待無須排隊，叫號後須先量額溫、手部消毒，配合防疫。