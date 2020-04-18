陸籍男在台居家檢疫7度落跑遭重罰 出境與否還在查

台南市仁德區一名潘姓大陸籍男子在居家檢疫期間連續7天7度趴趴走，引起市長黃偉哲震怒，台南市政府決定首度改按「次數」開罰，1次10萬元，共裁罰70萬元。不過，裁處書昨天傍晚才出爐，潘男4月4日已解除居家檢疫，市府目前還在了解潘男是否已出境。

日前台南市政府原依照中央以「時間」為裁罰標準，對潘男研議罰30萬元，但黃偉哲認為居家檢疫還違規的人太可惡，決定改按「次數」開罰，由於居家檢疫違規可罰鍰10到100萬元，因此1次罰10萬元，共罰70萬元。

衛生局指出，潘男3月21日從大陸來台，持台灣居留證，22日開始居家檢疫直到4月4日解除，但居家檢疫14天的期間，他利用關懷人員巡查之後的空檔，將手機丟在家中，連續7天7度到居家檢疫的地點附近趴趴走。由於潘男解除後遭鄰居檢舉，市府開始逐一調閱他在檢疫期間的所有路口監視器，再比對潘男的陳述，昨天傍晚開出裁罰書，將會寄送到居留證地址。

衛生局表示，目前不確定潘男是否出境，若是還未出境，在未繳罰款的情況下不得離境；若已出境，下次入境時必須繳清。