快訊

陸委會要罰、川普盼禁採訪白宮 張經義親自回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸籍男在台居家檢疫7度落跑遭重罰 出境與否還在查

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間7度趴趴走，遭重罰70萬元。記者鄭維真／翻攝
台南市仁德區潘姓男子在居家檢疫期間7度趴趴走，遭重罰70萬元。記者鄭維真／翻攝

台南市仁德區一名潘姓大陸籍男子在居家檢疫期間連續7天7度趴趴走，引起市長黃偉哲震怒，台南市政府決定首度改按「次數」開罰，1次10萬元，共裁罰70萬元。不過，裁處書昨天傍晚才出爐，潘男4月4日已解除居家檢疫，市府目前還在了解潘男是否已出境。

日前台南市政府原依照中央以「時間」為裁罰標準，對潘男研議罰30萬元，但黃偉哲認為居家檢疫還違規的人太可惡，決定改按「次數」開罰，由於居家檢疫違規可罰鍰10到100萬元，因此1次罰10萬元，共罰70萬元。

衛生局指出，潘男3月21日從大陸來台，持台灣居留證，22日開始居家檢疫直到4月4日解除，但居家檢疫14天的期間，他利用關懷人員巡查之後的空檔，將手機丟在家中，連續7天7度到居家檢疫的地點附近趴趴走。由於潘男解除後遭鄰居檢舉，市府開始逐一調閱他在檢疫期間的所有路口監視器，再比對潘男的陳述，昨天傍晚開出裁罰書，將會寄送到居留證地址。

衛生局表示，目前不確定潘男是否出境，若是還未出境，在未繳罰款的情況下不得離境；若已出境，下次入境時必須繳清。

居家檢疫 衛生局 黃偉哲

延伸閱讀

改賣「蜂子茶」 黃偉哲笑：回家捧著肚子都有點後悔

天氣好遊客湧現 國家警報後虎頭埤風景區人數再破千

台南居家檢疫男竟7度趴趴走 衛生局重罰70萬元

台南玉田里、溪東里今里長補選 投票要量體溫

相關新聞

天氣好遊客湧現 國家警報後虎頭埤風景區人數再破千

台南市虎頭埤風景區今天周末假日遊客湧現，是清明連假國家級警報後，遊客數再次出現破千人數，遊客認為天氣很好，疫情感覺比較緩...

台南市溪東里、玉田里里長補選出爐 當選者都是「1號」

台南市安南區溪東里及玉井區玉田里兩名里長在今年2月病逝，今天2里進行里長補選，分別由林清遙、楊秀慧當選，兩人的候選號次都...

影／不搞笑！全台姓名最長的他拍片：感謝醫護防疫成功

曾多次參選嘉義縣、市立委、市長，全台姓名最長的，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（下稱黃宏成），為感謝醫護人員在新冠疫情緊...

影／台南74歲獨臂老人種鳳梨半世紀 用心不失志受好評

台南關廟74歲老農黃清華，不忍山區祖產農地荒蕪，與71歲老伴黃吳桂花每天下田，種鳳梨超過半世紀，自產自銷在路邊自宅沒招牌...

影／物價飆漲實證！50多年前建廟每坪100元 現20萬起跳

嘉義市大雅路鎮山宮近期改建，嘉義市社區營造協會總幹事黃志能，日前會同長竹里里長江振章，做廟宇整建文史調查，發現54年前建...

疫情2天零確診 嘉義市文化路等商圈遊客開始逛街

新冠肺炎疫情雖延燒，但昨、前天連續2天零確診，加上近期確診個案多是境外移入，嘉義市文化路、秀泰影城、檜意生活村等景點，都...

陸籍男在台居家檢疫7度落跑遭重罰 出境與否還在查

台南市仁德區一名潘姓大陸籍男子在居家檢疫期間連續7天7度趴趴走，引起市長黃偉哲震怒，台南市政府決定首度改按「次數」開罰，...

花園夜市晚餐時間現人潮 業者嘆：只能維持1小時

台南知名的花園夜市受到新冠肺炎疫情影響，周六整體平均人潮較昔日減少5成，不過，晚間7時到8時半的晚餐時間仍湧入不少民眾，...

台南梅嶺賞螢登場 伍龍步道防疫管制沒預約報名不要來

台南楠西梅嶺螢火蟲進入大發生期，台南市府今年配合中央防疫措施，取消開幕及接駁車等會造成群聚的活動，首度針對主要的賞螢區「...

改賣「蜂子茶」 黃偉哲笑：回家捧著肚子都有點後悔

台南市長黃偉哲經常拍影片推銷台南美食，除了親自賣麵、賣罐頭，這次和民進黨立委賴惠員共同拍片，行銷麻豆、柳營等地區的在地農...

台南玉井玉田里長補選 謝龍介力挺里長遺霜楊秀慧勝出

台南市玉井區玉田里長郭茂林過世，今天辦理補選，國民黨台南市黨部主委謝龍介力挺的郭茂林遺孀楊秀慧以823 票勝出，另兩名候...

零確診出遊人潮沒增加 遊樂區：聽部長的話再忍忍

零確診加上好天氣，雲林地區各遊樂區景點的出遊人潮，並不如預期出現暴增現象，有部分遊樂區人員打趣說，大家可能都聽阿中部長的...

熱門新聞

天氣好加上連日零確診？ 大溪老街湧入3、4千人

桃園第2座滾輪滑梯在大溪 埔頂公園還有溜索、樹屋遊區

台南市溪東里、玉田里里長補選出爐 當選者都是「1號」

苗栗監理站紓困申請不打烊 今、明2天假日全面加班受理

影／女童5歲時的一封注音符號陳情信 改變了宜蘭的公園

別進來了！桃市啟動管制虎頭山、拉拉山與角板山停車場

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。