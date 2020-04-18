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台南梅嶺賞螢登場 伍龍步道防疫管制 沒預約報名不要來

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南楠西梅嶺賞螢季今晚登場。圖／觀旅局提供
台南楠西梅嶺賞螢季今晚登場。圖／觀旅局提供

台南楠西梅嶺螢火蟲進入大發生期，台南市府今年配合中央防疫措施，取消開幕及接駁車等會造成群聚的活動，首度針對主要的賞螢區「伍龍步道」啟動「梅嶺風景區管制措施」，今天至5月3日為期3周的6天周休假日，針對伍龍步道採實名制登記報名及分時、分流上山的管制措施，降低群聚感染的風險，參加者都必須先預約，實名登記以利人數的掌控。

觀旅局表示，今天是梅嶺伍龍步道假日賞螢管制措施實施首日，二梯次各500個名額網路預訂額滿，下午4點民眾陸續開始報到後，現場以市長黃偉哲廣播宣導賞螢防疫措施，提醒登記賞螢的民眾須戴口罩方能入場，及宣導室外保持安全距離1公尺以上，發燒咳嗽打噴嚏請戴口罩。參加民眾排隊辦理報到、量體溫、噴酒精等防疫措施。

觀旅局長郭貞慧表示，今年重點在於防疫的落實及保障參與者的健康與安全，事前採實名制登記、活動中並落實分時分流、量體溫、噴酒精、戴口罩等防疫措施，賞螢雖是在戶外空間，民眾也要做好防疫工作，並呼籲賞螢不急於一時，可明年再來賞螢。

觀旅局提醒：

6天假日在伍龍步道入口處，工作人員針對登記報名的民眾進行報到登記、量測體溫、噴酒精消毒等工作，報名參加的民眾並需戴口罩方可入山賞螢，額溫超過37度及未配戴口罩者將禁止入山。

伍龍步道入口處公共設施及廁所將加強清潔及消毒，每日下午4點至9點每小時以漂白水擦拭或噴灑方式消毒，民眾洗水清潔所需用水並已增加水塔因應。

台南市玉井警分局賞螢季期間，伍龍殿伍龍步道與二層坪地區將會進行交通管制，並請勿行駛露營車或其他載客車輛至賞螢區進行賞螢及露營活動。

「梅嶺風景區伍龍步道管制措施」在活動期間3周的周六、日實施，民眾要先上網預約，報名網址https://is.gd/JHml6O

台南楠西梅嶺賞螢季今晚登場，採預約實名制及量額溫等防疫措施。圖／觀旅局提供
台南楠西梅嶺賞螢季今晚登場，採預約實名制及量額溫等防疫措施。圖／觀旅局提供
台南楠西梅嶺賞螢季今晚登場。圖／觀旅局提供
台南楠西梅嶺賞螢季今晚登場。圖／觀旅局提供
台南楠西梅嶺賞螢季今晚登場，採預約實名制及量額溫等防疫措施。圖／觀旅局提供
台南楠西梅嶺賞螢季今晚登場，採預約實名制及量額溫等防疫措施。圖／觀旅局提供

賞螢 口罩

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