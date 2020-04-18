改賣「蜂子茶」 黃偉哲笑：回家捧著肚子都有點後悔

台南市長黃偉哲經常拍影片推銷台南美食，除了親自賣麵、賣罐頭，這次和民進黨立委賴惠員共同拍片，行銷麻豆、柳營等地區的在地農特產品，自嘲是「吃貨」的黃偉哲笑說「每次介紹完台南美食，回家捧著肚子都有點後悔」。

黃偉哲推出「台南美食專呷，帥哥美女職災享食報」單元，與賴惠員拍片行銷台南農特產品，兩人在影片中，大口咬著柳營南瓜包和肉包，直說「好吃！」

麻豆盛產文旦，黃偉哲將麻豆的「蜂蜜柚子茶」簡稱「蜂子茶」，引來在場的拍攝人員哄堂大笑。他說，一定是因為「起笑」才會做出這麼好吃又賣得很便宜的東西。另外，兩人還大推東山咖啡、柳營牛奶以及洋香瓜、香蕉、鳳梨等。

黃偉哲說，秉持不能浪費的精神，拍完影片都忍不住把所有食物打包回家，雖然飽受職業災害的煎熬，他還是要大力推薦各農會的特產，營養又美味。