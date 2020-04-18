運匠疫情補助假日不打烊 雲林監理站速辦速審拼有感

雲林監理站辦理交通部紓困方案的運輸業者疫情補貼，周末假日不打烊，今天吸引大批運匠前往申辦，監理站把各股人力打散，相互支援。幾位運匠笑說，減稅又有補貼可拿，但還是希望疫情早點走「生意好卡重要！」

雲林監理站長吳孟峰指出，疫情嚴峻，交通部推出多項紓困方案，補助對象包含遊覽車、計程車及小客車租賃業司機，不但提供汽燃費及牌照稅減徵、駕駛人及從業人員轉型培訓補助、融資展延利息補貼及防疫物資補助等多項紓困措施外，更直接加碼對駕駛人進行薪資補貼。

為避免申辦人潮大排長龍，雲林監理站增派人力，假日不打烊，今天照樣辦公受理民眾申辦，並提供快速的協助，幾位主管還臨櫃協助民眾申辦，讓運匠感到貼心。