小學新生報到不用1分鐘 鎮南國小防疫得來速受肯定

下學年國小1年級新生昨起報到，雲林縣各校因應疫情，不像往常安排闖關遊戲等群聚活動，斗六鎮南國小更別出心裁，規畫新生報到「得來速」的即時服務，家長不用下車，進校只要遞出資料即可馬上辦妥報到快速離開，過程不到1分鐘，方便迅速，贏得家長讚許。

配合防疫，雲林各國小避免家長帶小孩到校報到排隊群聚，均取消以往的闖關遊戲或各種迎新生的團康娛樂，改以網路線上報到，或簡化報到手續，減少家長和新生在校停留時間，使以往新生報到熱鬧景象不復見。

斗六市鎮南國小則推出更快速簡便的「創意報到」方式，教務主任吳佩芸表示，該校採4種新生報到模式，分別是線上、郵寄、提前或是當天報到等方式，方便家長辦理，所以事先都把報到的資料表格寄給家長，提早在家填寫，免得到校填寫造成大排長龍。

由於校園目前防疫門禁嚴格，鎮南國小仿效麥當勞設置「報到得來速」區，讓家長不必下車只要繳交資料後即可離校，若有報到資料不齊全者，也有專人協助快速完成報到「通關」，不必一分鐘即可完成報到手續。

幾位家長說，雖沒有熱鬧的入學氣氛，但他們都能認同學校的作法，提供多元、創意、便捷的報到方式，快速辦完快速離開也可保校園安全潔淨。