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台南市溪東里、玉田里里長補選出爐 當選者都是「1號」

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市安南區溪東里及玉井區玉田里今天進行里長補選，分別由林清遙、楊秀慧當選，兩人的候選號次都恰巧是「1號」。記者鄭維真／翻攝
台南市安南區溪東里及玉井區玉田里今天進行里長補選，分別由林清遙、楊秀慧當選，兩人的候選號次都恰巧是「1號」。記者鄭維真／翻攝

台南市安南區溪東里及玉井區玉田里兩名里長在今年2月病逝，今天2里進行里長補選，分別由林清遙、楊秀慧當選，兩人的候選號次都恰巧是「1號」。

台南市選委會指出，安南區溪東里選舉人數3741人，投票數1837票，候選人有5名。1號林清遙拿下653票，2號方奕霖566票，3號許秀春69票，4號吳昆益387票，5號施金源146票，投票率49.1%，由林清遙當選。

玉井區玉田里長補選選舉結果，選舉人數3513人，投票數1537票，候選人3名。1號楊秀慧得823票，2號吳建勳90票，3號王清政617票，投票率43.75%，由楊秀慧當選。

南市選委會表示，因應新冠肺炎疫情，投票前及開票結束後，投開票所都要進行環境消毒，因此開票時間較之前選舉的時間些許延後；投開票時有保持空氣流通，並增派管理員維持排隊距離與防疫動線，今天未有發燒民眾前往投票。

投票率 選委會

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