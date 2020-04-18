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影／不搞笑！全台姓名最長的他拍片：感謝醫護防疫成功
曾多次參選嘉義縣、市立委、市長，全台姓名最長的，黃宏成台灣阿成世界偉人財神總統（下稱黃宏成），為感謝醫護人員在新冠疫情緊張時期，堅守防疫最前線，發起「為醫護鼓掌」活動，並邀請網友拍攝短片，表達對醫護人員敬意。他日前在臉書發布完整影片，期許「台灣防疫，一定成功，已經成功」。
黃宏成說，曾被網友譽為「嘉義三寶之一」，對此他幽默回應表示，「財神總統真的有在暗中認真發功，台灣防疫才會如此成功」，並強調他一直都在關注疫情動態，對於醫護人員的辛苦，真心感謝。
黃宏成指出，日前在臉書發布一段「為醫護鼓掌」影片，因為「醫護人員為防堵疫情擴散，日以繼夜工作，非常辛苦，他和好友廖偉勝的工作團隊，共同構思、拍攝、剪接，希望透過這種方式，表達實際感謝。
他說，這個社會需要更多正能量，希望透過掌聲，能帶給醫護、民眾滿滿正能量，他也號召廣大網友與在地鄉親投稿，一起拍攝影片來體恤防疫人員辛勞。
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