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零確診出遊人潮沒增加 遊樂區：聽部長的話再忍忍
零確診加上好天氣，雲林地區各遊樂區景點的出遊人潮，並不如預期出現暴增現象，有部分遊樂區人員打趣說，大家可能都聽阿中部長的話「多忍忍！再忍忍！」。劍湖山遊樂世界和北港朝天宮遊客比往常假日只多出一到兩成，人增加不多但防疫不能減，入園進廟防疫還是「叫步來」。
劍湖山世界則推出壽星免費入園的待惠方案，即日起至5月底止，壽星當日免費入園，當月壽星則酌收200元，與壽星同行者每人優惠價500元，限量4人。
渡假大飯店也推出特定日優惠，4月19、20、21、29、30日，兩人成行入宿一晚，含蔚藍西餐廳兩客早餐只要1800元，平均每人千元有找，5月1日起至5月3日，兩人同行入住高級客房一晚，可獲蔚藍西餐廳2客早餐，每人只要1250元。
配合防疫，劍湖山每天下午的蒙古國極限特技秀，移至戶外的幸福摩天輪廣場表演。園方說，今天遊客量只比平常多一些，僅約一成左右，遊園的民眾也都很遵守防疫規定，並沒有因零確診就有所鬆懈。
儘管三月瘋媽祖熱潮已過，但北港朝天宮的人也比平常多出約兩成，很多人利用假日來感謝媽祖庇佑，年輕遊客說，希望多一點零確診，好讓大家安心過日子。
對於假日加上零確診，但出遊人潮並沒有想像那麼多，部分店家打趣說，可能大家都聽阿中部長的話，零確診也要「多忍忍，再忍忍」
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