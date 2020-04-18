因應疫情衝擊 嘉義縣鳳梨成功外銷日本首批裝櫃

嘉義縣鳳梨即將進入盛產期，面臨新冠肺炎衝擊，外銷大陸受阻，訂單大減，嘉義縣政府輔導民雄鄉打貓果菜生產合作社與大日成功青果有限公司，洽談合作外銷日本，上午首批裝櫃6.7公噸鳳梨，預計23日在日本大阪多家超市，採購到嘉義優質又新鮮的鳳梨。

縣長翁章梁由民雄鄉長何嘉恒陪同，視察外銷日本包裝裝箱情形，嘉義鳳梨去年外銷達2500公噸，今年截至目前外銷約100公噸，嘉義鳳梨產季登場，就轉銷進攻日本市場，預期未來外銷市場佳績，可再創新高，翁章梁邀請民眾多多選購，支持在地水果。

翁章梁說，嘉義鳳梨產季4至6月，過去鳳梨主要通路大陸，疫情爆發後，通路受阻，出口貿易要符合消費者及品質要求，並不容易，很開心能透過貿易商，打通日本通路，讓日本消費者吃到台灣最好鳳梨。

縣府推出多項措施輔導鳳梨農民紓困，內銷部分，25、26日在台北希望廣場假日農夫市集辦理推廣活動，提供民眾採購搭贈鳳梨產品活動；另28日到5月11日與city'super頂級超市合作，推出嘉義物產周，產地直送給消費者採購嘉義最新鮮的鳳梨。

因應網路宅經濟興起，協助鳳梨農民媒合網購平台，如PCHOME24h購物、農富利優質生鮮量販店及iYO愛遊嘉義等管道，民眾可網路訂購；外銷部分，將持續輔導業者拓展海外市場，將「嘉義優鮮」農產品推向全世界。