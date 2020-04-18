安平老街生意慘兮兮 商家望街興嘆

新冠疫情發生後，每當周末台南市安平老街還是有一定的人潮。但今天中午，遊客少得可憐，到了下午，仍是零零落落，商家大嘆生意慘兮兮。

安平老街是觀光客來市區必遊、必買伴手禮的景點，每到周末假日就車水馬龍，為了遊客安全，以及紓解交通考量，多年前周末假日中午起就將安平街、古堡街部分路段改為徒步區。

受到新冠肺炎疫情影響，安平老街從春節過後起，遊客就逐漸減少，這次清明連假，疫情指揮中心又基於社交距離考量，對人多的景點發布警訊，造成許多民眾不敢往景點跑。上周末安平老街遊客人潮已減少許多；今天遊客更少，中午是小貓2、3隻，到了兩點多，遊客也是零零落落，也讓商家望街興嘆。