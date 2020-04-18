嘉義市小一新生報到 應屆畢業生義務到校服務
嘉義市昨天開始2天，辦理109學年度國小一年級新生報到（登記）作業，因應新冠肺炎疫情升溫，為減少人口群聚，降低感染風險，嘉義市提供更便利及多元新生報到方式，家長除報到日至學區內學校現場報到，亦可透過紙本郵寄方式或委由學校在校生代為報到。
大同國小六年級學生宣國欽即將畢業，今天上午主動到校，詢問教務處「是否需要幫忙小一新生家長報到」，校方喜出望外，很開心小朋友主動幫忙，請他負責新生家長引導，協助填寫報到資料，服務3個小時到中午才離開。
宣國欽表示，他是美術班學生，學校有他許多美好回憶，快要畢業了，想幫學校多做一點事，才利用假期到校幫忙，能為自己小學弟、妹服務，很開心。
教育處長林立生表示，今年小一新生報到日4月17、18日，亦是總量管制學校（興嘉、文雅、港坪及嘉大附小）新生登記日，新生入學通知單本月10日已由里幹事發送，提醒家長如未收到入學通知單，亦可直接備妥相關資料向學區學校辦理報到或登記作業，有任何問題，家長可先電洽學區學校詢問。
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