影／台南74歲獨臂老人種鳳梨半世紀 用心不失志受好評

台南關廟74歲老農黃清華，不忍山區祖產農地荒蕪，與71歲老伴黃吳桂花每天下田，種鳳梨超過半世紀，自產自銷在路邊自宅沒招牌秤斤賣， 純樸老農民缺了右手掌，幾十年來辛苦收成不懂行銷，但因用心照顧鳳梨特別好吃，來買的幾乎都是老客人，巧遇的貨運業者、冷氣公司老闆現在每年都買幾百箱，他克服單手困難，經常開發財車載田間鳳梨下山回家。

黃清華年輕時曾在印刷廠工作幾年，40歲那年右手掌遭裁紙機壓碎，花了幾年克服生活不便與憂鬱重新站起來，從新開始學單手種田，現在他單手能俐落摘鳳梨，與另一半兩老一小時可摘450斤鳳梨，感嘆務農辛苦年輕人不愛，總有一天祖先田地終將荒蕪。

自幼「會走路以後」就跟著務農一輩子的父親種鳳梨、香蕉與竹筍，黃清華19歲在入伍前跟同村長大的16歲吳桂花結婚，退伍後返鄉，買了一輛當時很拉風的摩托車幫忙送貨，當時一名雜誌社的攝影記者給他拍了張「很帥的照片」，他特別去買了相框放到現在。

黃清華這一季種了兩萬株鳳梨，除了自家土地還向親戚租地播種近兩公頃，種植金鑽、蜜寶、西瓜等3種鳳梨，主力金鑽正率先進入主產期，將收成到端午節後。

黃清華的家人說，他斷掌後醫治半年多，因手部一動就會痛，一度憂鬱在家，後來因不願拖累家人外出工作，因斷掌後右手缺乏運動逐漸萎縮，兩年後決定回老家關廟新光村種鳳梨，長年務農後身體越來越好，種的鳳梨受好評，有了自信心境也大不同。

貨運業者余說，早年曾是鳳梨盤商認識黃清華10多年，老人家「剩一隻手」務農相當辛苦，他沒失志、從來不喊苦，這幾年遇到鳳梨賣不完的時候都會幫忙買到處送朋友，後來介紹送貨結識的山上區冰點冷氣公司老闆，拜託老闆「也幫忙賣」，老闆覺得黃清華夫婦種的鳳梨品質好口感佳，更是勤勞可取的在地農民 ，近3年每年都買700箱，可以減少賣鳳梨的壓力。