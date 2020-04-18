30年前如醬汁的二仁溪 最新調查 近百種魚蝦蟹回來了！

早期二仁溪黑到如醬汁，汙染嚴重，漲潮時，三爺溪與二仁溪交會處只撈到耐汙染的豆仔魚與大眼海鰱，1年多前物種增到40多種，最近多達近百種，魚蝦蟹都有，物種都回來了。

水利署與環保署正向行政院爭取經費，將徹底整治三爺溪、二仁溪，南社大環境小組召集人黃煥彰表示，這是大家期待已久的，未來整治時，南萣橋以東200公尺處水域是電子廢棄物最多區域，應該優先清除。

黃煥彰說，二仁溪水質已改善，但河床內大量的電子廢棄物、有毒物質卻一直在溶出，汙染河川，必須趕快清除。他說，80年代汙染正嚴重時，二仁溪已幾乎沒魚了，連吳郭魚都沒有，只有漲潮時，還會見到豆仔魚和大眼海鰱。但隨著水質改善，物種愈來愈多，2012年有30多種，1年多前40多種，最近高市舢筏協會調查，已躍增到近百種，包括蝦蟹都回來了。

舢筏協會執行長蘇水龍表示，蝦的耐汙力較弱，二仁溪有蝦，表示水質明顯改善，不過，因土壤、水質等汙染，在地民眾還是不敢捕撈，怕吃了不健康。蘇水龍說，二仁溪是他們小時候戲水的玩樂處，長大後是他們談情說愛、打魚養家的地方，期待年少水清景象再現，夕陽西下共戲水。