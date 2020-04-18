台南二仁溪再生願景正實現 跟譏諷名「黑龍江」說掰掰

曾經嚴重汙染的二仁溪，經多年的整治，只剩10%是重度汙染水域，為了達成親水目標，水利署、環保署正爭取20億元要疏浚三爺溪以及整治二仁溪北岸並景觀改造。台南市環保局表示，中央已會勘，希望徹底改善二仁溪汙染，也讓安平沿著海岸線、二仁溪到奇美博物館的單車道成為最美麗的單車路線。

台南市南區灣裡二仁溪下游早期因廢五金熔煉工廠林立，排入的有毒廢水加上大量棄置河川電子零件，以及來自上游的畜牧廢水、支流三爺溪的家庭、工業廢水，造成二仁溪嚴重汙染，被譏稱「黑龍江」，過去是附近漁民賴以維生的二仁溪，也因汙染而魚蝦遠去，成了汙臭的排水溝。

民國80年代是二仁溪的汙染黑暗期，連出海口也沒人敢釣魚。但經取締汙染與整治雙管齊下，2004年起逐漸獲得改善，漲潮時魚類漸多。不過，大量電子廢棄物仍埋在溪底，表面水質已改善了，但有毒物質的逐漸溶出卻是潛藏的危機，讓兩岸居民放心不下。

2005年環保署與改制前台南、高雄縣市政府簽署「二仁溪再生願景」，具體承諾要在2021年前，使二仁溪為中度汙染河段，2021年後成為水清魚現的親水河川。

台南市環保局表示，為了徹底整治二仁溪汙染，水利署、環保署已提出20億元改善計畫，目前送審國發會，包括疏濬、整治三爺溪，清除二仁溪北岸溪內電子廢棄物以及景觀改造。環保署、水利署已在16日會勘。