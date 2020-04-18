快訊

憂我軍艦群聚成軍事版「鑽石公主號」 700人集中檢疫

東南亞比照歐美入境得先通報 特定對象需住防疫旅館

台南二仁溪再生願景正實現 跟譏諷名「黑龍江」說掰掰

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
二仁溪水質改善，出海口已見釣客蹤跡。記者鄭惠仁／攝影
二仁溪水質改善，出海口已見釣客蹤跡。記者鄭惠仁／攝影

曾經嚴重汙染的二仁溪，經多年的整治，只剩10%是重度汙染水域，為了達成親水目標，水利署環保署正爭取20億元要疏浚三爺溪以及整治二仁溪北岸並景觀改造。台南市環保局表示，中央已會勘，希望徹底改善二仁溪汙染，也讓安平沿著海岸線、二仁溪到奇美博物館的單車道成為最美麗的單車路線。

台南市南區灣裡二仁溪下游早期因廢五金熔煉工廠林立，排入的有毒廢水加上大量棄置河川電子零件，以及來自上游的畜牧廢水、支流三爺溪的家庭、工業廢水，造成二仁溪嚴重汙染，被譏稱「黑龍江」，過去是附近漁民賴以維生的二仁溪，也因汙染而魚蝦遠去，成了汙臭的排水溝。

民國80年代是二仁溪的汙染黑暗期，連出海口也沒人敢釣魚。但經取締汙染與整治雙管齊下，2004年起逐漸獲得改善，漲潮時魚類漸多。不過，大量電子廢棄物仍埋在溪底，表面水質已改善了，但有毒物質的逐漸溶出卻是潛藏的危機，讓兩岸居民放心不下。

2005年環保署與改制前台南、高雄縣市政府簽署「二仁溪再生願景」，具體承諾要在2021年前，使二仁溪為中度汙染河段，2021年後成為水清魚現的親水河川。

台南市環保局表示，為了徹底整治二仁溪汙染，水利署、環保署已提出20億元改善計畫，目前送審國發會，包括疏濬、整治三爺溪，清除二仁溪北岸溪內電子廢棄物以及景觀改造。環保署、水利署已在16日會勘。

台南社大、高雄市舢筏協會等環保團體多年來協力守護，讓二仁溪汙染改善，再現生機，去年南市環保局也清除二仁溪橋附近已露出的電子廢棄物。環保局水域及毒物管理科長陳麗玲說，目前二仁溪主要河段都是中度汙染，三爺溪大部分仍屬嚴重汙染。

二仁溪水質已改善，親水河川夢想就快實現了。記者鄭惠仁／攝影
二仁溪水質已改善，親水河川夢想就快實現了。記者鄭惠仁／攝影
二仁溪水質已改善，親水河川夢想就快實現了。記者鄭惠仁／攝影
二仁溪水質已改善，親水河川夢想就快實現了。記者鄭惠仁／攝影
台南從安平沿經到黃金海岸、二仁溪到奇美博物館的單車路線，景點優美。記者鄭惠仁／攝影
台南從安平沿經到黃金海岸、二仁溪到奇美博物館的單車路線，景點優美。記者鄭惠仁／攝影

環保署 重汙染 水利署

延伸閱讀

黑龍江新冠肺炎輸入個案不斷　副市長等18人遭問責

空氣瀰漫瓦斯臭味 苗栗環保局追查原來是廢棄鐵桶廢油

內蒙古根河市開第一槍 禁止黑龍江人員進入

黃金海岸台南最美景觀 養灘、景觀改造要脫胎換骨

相關新聞

影／物價飆漲實證！50多年前建廟每坪100元 現20萬起跳

嘉義市大雅路鎮山宮近期改建，嘉義市社區營造協會總幹事黃志能，日前會同長竹里里長江振章，做廟宇整建文史調查，發現54年前建...

台南二仁溪再生願景正實現 跟譏諷名「黑龍江」說掰掰

曾經嚴重汙染的二仁溪，經多年的整治，只剩10%是重度汙染水域，為了達成親水目標，水利署、環保署正爭取20億元要疏浚三爺溪...

宋太宗戴彩虹口罩、古人有社交距離 故宮南院防疫創意

新冠肺炎疫情延燒，遵照中央疫情指揮官陳時中防疫指示「順時中」，成為民眾日常生活，嘉義縣縣故宮南院遵照防疫指示，臉書小編創...

影／水雉難築巢恐誤大事 成大學生頂大太陽幫忙做這事

成大生命科學系師生近40人今天到台南水雉生態教育園區，頂著大太陽穿著青蛙裝下水清除荷花及觀音蓮等，原來棲地長滿美麗的荷花...

翹嘴秋茶店仔 通過以大林濟陽衍派街屋登錄歷史建物

嘉義縣大林鎮中山路有棟日治時期建造近百年牌樓式街屋，文史工作者、鎮民代表江明赫，為活化保存老屋，4年前向屋主承租，以前鎮...

台南竹溪遊戲場「水上奇遇記」！航海家、天狼星有特色

台南市竹溪水岸園區遊戲場明天啟用，場域連結竹溪意象，以「水上奇遇記」設計出航海家、彩色泡泡球沙池區、極限飛輪、天狼星等不...

嘉義中風藥師與老藥師均堅守崗位發口罩 全聯會表揚

口罩實名制上路逾2個月，健保藥局藥師調劑藥品，還得配售口罩，讓不少一人藥局或年長藥師吃不消，全台已有303家藥局申請暫停...

防疫安心上工 台南共1434職缺

受新冠肺炎疫情影響，部分勞工休無薪假或失業，家庭生計陷入困境，台南市政府推動「防疫安心上工計畫」，釋出200個職缺協助勞工就業，首波50個名額將在下周一上工。另外，勞動部也提供「安心即時上工計畫」1234個職缺，台南共有1434個防疫職缺協助無業者就業。

南方好食尚／民雄文青餐廳 「渡對」推廣藝文

嘉義縣民雄火車站後站的巷內一家名為「渡對」的家常菜餐廳，由舊碾米廠建築體改造而成，外觀保留舊式建築的紅磚塊、地磚、木頭，內部桌椅、裝潢除了農業時代用品，也結合現代新創意，為民雄地區少見位於鐵軌旁的文青餐廳。

平地養殖鱘龍魚 青農試3年成功

高價鱘龍魚生長環境氣溫偏低水質清澈，台灣業者引進鱘龍魚養殖多在高冷山區，台南市安定區青農李昆桓卻在平地路邊搭設網室，以魚菜共生的方式養殖鱘龍魚，歷經3年失敗嘗試，存活率從不到6成，至今已達到8成，讓他體驗初步成功的滋味，相當開心。

雲林安養機構 防疫演練逼真

老人安養機構是染疫高風險場所，雲林縣府昨天在林內鄉同仁仁愛之家，展開防疫實兵演練，從發現發燒咳嗽等疑似新冠症狀的處置及檢疫隔離等相關措施，由消防局出動移動式負壓隔離艙，從運送就醫到安置，模擬實境操演，過程逼真完備，獲衛福部人員好評。

西拉雅風景區聯外道路未完工 不敢讓遊客進來

西拉雅國家風景區管理處及官田遊客服務中心今年初遷入辦公，但卡在聯外道路未完工，遲遲不敢開放讓遊客進來，台南市長黃偉哲昨天視察這條觀光指標道路，他指示5月底前完工通車，新闢聯外道路命名「福田路」，預計6月可開放民眾使用。

熱門新聞

勞工紓困補助3萬元20日上路 符合資格可向工會申請

當年張學良、陳儀軟禁地 基隆旭丘指揮所將花1億元整修挖掘

台東獲2套新冠病毒檢驗儀器 陳時中：儀器會留在台東

「負責和經理打情罵俏」 新北勞工局貼文引爭議下架

湯德章故居暫緩拆除！台南市文資處今公告為暫定古蹟

GINO開超跑崇右演講 怎從谷底翻身炸出驚喜創高點閱率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。