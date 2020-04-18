宋太宗戴彩虹口罩、古人有社交距離 故宮南院防疫創意
新冠肺炎疫情延燒，遵照中央疫情指揮官陳時中防疫指示「順時中」，成為民眾日常生活，嘉義縣縣故宮南院遵照防疫指示，臉書小編創意結合防疫時事與策展主題，圖文並茂，繼提出防疫「四中五步」引起話題，又推出「宋太宗戴彩虹口罩」，「清明上河圖的古人們保持社交距離」，再引起討論話題，網友紛紛按讚。
故宮南院國寶展「清明上河圖」，碰上疫情，遊客減少，臉書社群年輕小編們，引用清明上河圖上古人生活、相處距離，以圖文並茂，提醒「順時中」，清明上河圖的人兒們，都知道保持社交距離，疫情指揮中心建議人與人之間，室內保持1.5公尺、室外保持1公尺距離。
故宮南院提醒，清明上河圖特展期限只到26日止，策展人及小編以輕鬆幽默方式，把展件和防疫時事結合，提醒觀觀眾在合理的社交距離下，安排生活與休閒活動。
另，針對戴口罩的防疫，小編ＫＵＳＯ將下次展覽的主題，將宋太宗的立像用電腦繪圖，讓宋太宗戴上「彩虹口罩」說，「不管你是什麼顏色的口罩，你永遠都是最棒、最獨一無二的存在」，強調博物館平權多元與包容，「BeProud、 粉紅色口罩最棒了呀」。
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