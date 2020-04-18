快訊

憂我軍艦群聚成軍事版「鑽石公主號」 700人集中檢疫

東南亞比照歐美入境得先通報 特定對象需住防疫旅館

宋太宗戴彩虹口罩、古人有社交距離 故宮南院防疫創意

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院臉書小編創意結合防疫時事與策展主題，推出「宋太宗戴彩虹口罩」引起討論話題，網友紛紛按讚。圖／取自故宮南院臉書
故宮南院臉書小編創意結合防疫時事與策展主題，推出「宋太宗戴彩虹口罩」引起討論話題，網友紛紛按讚。圖／取自故宮南院臉書

新冠肺炎疫情延燒，遵照中央疫情指揮官陳時中防疫指示「順時中」，成為民眾日常生活，嘉義縣縣故宮南院遵照防疫指示，臉書小編創意結合防疫時事與策展主題，圖文並茂，繼提出防疫「四中五步」引起話題，又推出「宋太宗戴彩虹口罩」，「清明上河圖的古人們保持社交距離」，再引起討論話題，網友紛紛按讚。

故宮南院國寶展「清明上河圖」，碰上疫情，遊客減少，臉書社群年輕小編們，引用清明上河圖上古人生活、相處距離，以圖文並茂，提醒「順時中」，清明上河圖的人兒們，都知道保持社交距離，疫情指揮中心建議人與人之間，室內保持1.5公尺、室外保持1公尺距離。

故宮南院提醒，清明上河圖特展期限只到26日止，策展人及小編以輕鬆幽默方式，把展件和防疫時事結合，提醒觀觀眾在合理的社交距離下，安排生活與休閒活動。

另，針對戴口罩的防疫，小編ＫＵＳＯ將下次展覽的主題，將宋太宗的立像用電腦繪圖，讓宋太宗戴上「彩虹口罩」說，「不管你是什麼顏色的口罩，你永遠都是最棒、最獨一無二的存在」，強調博物館平權多元與包容，「BeProud、 粉紅色口罩最棒了呀」。

故宮南院臉書小編創意結合防疫時事與策展主題，推出「清明上河圖的古人們保持社交距離」，引起討論話題。圖／取自故宮南院臉書
故宮南院臉書小編創意結合防疫時事與策展主題，推出「清明上河圖的古人們保持社交距離」，引起討論話題。圖／取自故宮南院臉書

社交距離 故宮南院 口罩

延伸閱讀

台灣送口罩到加州 攜手抗疫貢獻國際

賞桐不忘防疫！2020桃園客家桐花祭線上登場

影／教育部要學校「賣」口罩挨轟急卡 侯:應提供給學生

國軍一天一口罩 藍委：國軍健康沒有任何輕忽的空間

相關新聞

影／物價飆漲實證！50多年前建廟每坪100元 現20萬起跳

嘉義市大雅路鎮山宮近期改建，嘉義市社區營造協會總幹事黃志能，日前會同長竹里里長江振章，做廟宇整建文史調查，發現54年前建...

台南二仁溪再生願景正實現 跟譏諷名「黑龍江」說掰掰

曾經嚴重汙染的二仁溪，經多年的整治，只剩10%是重度汙染水域，為了達成親水目標，水利署、環保署正爭取20億元要疏浚三爺溪...

宋太宗戴彩虹口罩、古人有社交距離 故宮南院防疫創意

新冠肺炎疫情延燒，遵照中央疫情指揮官陳時中防疫指示「順時中」，成為民眾日常生活，嘉義縣縣故宮南院遵照防疫指示，臉書小編創...

影／水雉難築巢恐誤大事 成大學生頂大太陽幫忙做這事

成大生命科學系師生近40人今天到台南水雉生態教育園區，頂著大太陽穿著青蛙裝下水清除荷花及觀音蓮等，原來棲地長滿美麗的荷花...

翹嘴秋茶店仔 通過以大林濟陽衍派街屋登錄歷史建物

嘉義縣大林鎮中山路有棟日治時期建造近百年牌樓式街屋，文史工作者、鎮民代表江明赫，為活化保存老屋，4年前向屋主承租，以前鎮...

台南竹溪遊戲場「水上奇遇記」！航海家、天狼星有特色

台南市竹溪水岸園區遊戲場明天啟用，場域連結竹溪意象，以「水上奇遇記」設計出航海家、彩色泡泡球沙池區、極限飛輪、天狼星等不...

嘉義中風藥師與老藥師均堅守崗位發口罩 全聯會表揚

口罩實名制上路逾2個月，健保藥局藥師調劑藥品，還得配售口罩，讓不少一人藥局或年長藥師吃不消，全台已有303家藥局申請暫停...

防疫安心上工 台南共1434職缺

受新冠肺炎疫情影響，部分勞工休無薪假或失業，家庭生計陷入困境，台南市政府推動「防疫安心上工計畫」，釋出200個職缺協助勞工就業，首波50個名額將在下周一上工。另外，勞動部也提供「安心即時上工計畫」1234個職缺，台南共有1434個防疫職缺協助無業者就業。

南方好食尚／民雄文青餐廳 「渡對」推廣藝文

嘉義縣民雄火車站後站的巷內一家名為「渡對」的家常菜餐廳，由舊碾米廠建築體改造而成，外觀保留舊式建築的紅磚塊、地磚、木頭，內部桌椅、裝潢除了農業時代用品，也結合現代新創意，為民雄地區少見位於鐵軌旁的文青餐廳。

平地養殖鱘龍魚 青農試3年成功

高價鱘龍魚生長環境氣溫偏低水質清澈，台灣業者引進鱘龍魚養殖多在高冷山區，台南市安定區青農李昆桓卻在平地路邊搭設網室，以魚菜共生的方式養殖鱘龍魚，歷經3年失敗嘗試，存活率從不到6成，至今已達到8成，讓他體驗初步成功的滋味，相當開心。

雲林安養機構 防疫演練逼真

老人安養機構是染疫高風險場所，雲林縣府昨天在林內鄉同仁仁愛之家，展開防疫實兵演練，從發現發燒咳嗽等疑似新冠症狀的處置及檢疫隔離等相關措施，由消防局出動移動式負壓隔離艙，從運送就醫到安置，模擬實境操演，過程逼真完備，獲衛福部人員好評。

西拉雅風景區聯外道路未完工 不敢讓遊客進來

西拉雅國家風景區管理處及官田遊客服務中心今年初遷入辦公，但卡在聯外道路未完工，遲遲不敢開放讓遊客進來，台南市長黃偉哲昨天視察這條觀光指標道路，他指示5月底前完工通車，新闢聯外道路命名「福田路」，預計6月可開放民眾使用。

熱門新聞

勞工紓困補助3萬元20日上路 符合資格可向工會申請

當年張學良、陳儀軟禁地 基隆旭丘指揮所將花1億元整修挖掘

台東獲2套新冠病毒檢驗儀器 陳時中：儀器會留在台東

「負責和經理打情罵俏」 新北勞工局貼文引爭議下架

湯德章故居暫緩拆除！台南市文資處今公告為暫定古蹟

GINO開超跑崇右演講 怎從谷底翻身炸出驚喜創高點閱率

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。