響應世界地球日珍古德精神 長榮大學闢建生態教育中心
今天世界地球日50周年，長榮大學響應地球日今天啟用「國際珍古德根與芽生態教育中心」。
啟用儀式長榮大學董事長楊四海、創辦人黃仁村、校長李泳龍及珍古德協會執行長郭雪貞共同植樹，種下希望樹苗，代表長榮大學推動環境教育如同樹苗成長茁壯，實踐珍古德精神。
郭雪貞轉達珍古德對師生的祝福與謝意。珍古德表示「沒有想到一顆小小種子，只因為跟李校長講幾句話，就誕生生態教育中心 。再講幾句話，就誕生一堆學生，且是來自世界各地根與芽的學生。我們期待，再過十年，他們就會把在長榮大學的種子帶到世界各地去，而且這裡還會不斷生根發芽，會有更多的種子繼續發芽。來到長榮大學都有新的機會、新的契機，是好事情會發生的地方，一定是神的眷顧，也是在座各位努力不懈的結果。」
李泳龍表示，2014年答應珍古德要蓋一座生態教育中心，當時的信念是博士的理念若要在長榮大學落實需要一個場域。興建過程遇到很多難題，幸而有很多人努力與奉獻，一一克服。一棟建築不一定要美輪美奐，而是充滿生命力。生態教育中心很通風，不需開冷氣，陽光充足，可曬到太陽，還有自種香草茶提升免疫力，是一棟健康有機的建築物。
環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜表示，這棟建築室內空間近90坪，建築體輕鋼架及土包袋綠牆組建，具備減碳降溫、通風對流及對生態環境友善特色。該中心後續將持續申請環保署環境教育設施場所認證，作為根與芽行動環境教育的推廣，更期許成為亞太根與芽青年培力基地，為環境永續的教學與實踐而努力。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言