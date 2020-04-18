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響應世界地球日珍古德精神 長榮大學闢建生態教育中心

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
長榮大學闢建生態教育中心今天啟用，啟用前眾人由牧師帶領祝禱。記者周宗禎攝影
長榮大學闢建生態教育中心今天啟用，啟用前眾人由牧師帶領祝禱。記者周宗禎攝影

今天世界地球日50周年，長榮大學響應地球日今天啟用「國際珍古德根與芽生態教育中心」。

啟用儀式長榮大學董事長楊四海、創辦人黃仁村、校長李泳龍及珍古德協會執行長郭雪貞共同植樹，種下希望樹苗，代表長榮大學推動環境教育如同樹苗成長茁壯，實踐珍古德精神。

郭雪貞轉達珍古德對師生的祝福與謝意。珍古德表示「沒有想到一顆小小種子，只因為跟李校長講幾句話，就誕生生態教育中心 。再講幾句話，就誕生一堆學生，且是來自世界各地根與芽的學生。我們期待，再過十年，他們就會把在長榮大學的種子帶到世界各地去，而且這裡還會不斷生根發芽，會有更多的種子繼續發芽。來到長榮大學都有新的機會、新的契機，是好事情會發生的地方，一定是神的眷顧，也是在座各位努力不懈的結果。」

李泳龍表示，2014年答應珍古德要蓋一座生態教育中心，當時的信念是博士的理念若要在長榮大學落實需要一個場域。興建過程遇到很多難題，幸而有很多人努力與奉獻，一一克服。一棟建築不一定要美輪美奐，而是充滿生命力。生態教育中心很通風，不需開冷氣，陽光充足，可曬到太陽，還有自種香草茶提升免疫力，是一棟健康有機的建築物。

環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜表示，這棟建築室內空間近90坪，建築體輕鋼架及土包袋綠牆組建，具備減碳降溫、通風對流及對生態環境友善特色。該中心後續將持續申請環保署環境教育設施場所認證，作為根與芽行動環境教育的推廣，更期許成為亞太根與芽青年培力基地，為環境永續的教學與實踐而努力。

各國學生聚集慶祝世界地球日。記者周宗禎攝影
各國學生聚集慶祝世界地球日。記者周宗禎攝影

珍古德 長榮 建築

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