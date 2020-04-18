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台南玉田里、溪東里今里長補選 投票要量體溫

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市玉井區玉田里及安南區溪東里兩名里長在今年2月病逝，今天進行里長補選投票。記者鄭維真／攝影
台南市玉井區玉田里及安南區溪東里兩名里長在今年2月病逝，今天進行里長補選投票。記者鄭維真／攝影

台南市玉井區玉田里及安南區溪東里兩名里長在今年2月病逝，今天進行里長補選投票，由於適逢新冠肺炎疫情期間，投開票所設有檢疫站，選民投票必須量體溫，台南市長黃偉哲及台南市選委會主委方進呈上午到安南區投票所巡視，並為工作人員加油打氣。

玉井區玉田里長候選人有楊秀慧、吳建勳、王清政；安南區溪東里長候選人有林清遙、方奕霖、許秀春、吳昆益、施金源。

黃偉哲說，這次補選在防疫期間，選委會與市府都非常重視防疫工作，呼籲民眾投票也要配合保持社交距離，以及戴口罩。

上午選民投票踴躍，黃偉哲說，這是很值得開心的民主現象，希望從基層開始，一直到議員、立委、縣市長、總統等選舉風氣能變好，良性的選舉文化才能真正的呈現與實現民意。

台南市選委會表示，投票前及開票結束後，投開票所都會進行環境消毒，投開票時也會保持空氣流通，這次投開票所增派管理員維持排隊距離與防疫動線，上午未有發燒民眾前往投票。

投票 選委會 黃偉哲

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