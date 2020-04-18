影／物價飆漲實證！50多年前建廟每坪100元 現20萬起跳

嘉義市大雅路鎮山宮近期改建，嘉義市社區營造協會總幹事黃志能，日前會同長竹里里長江振章，做廟宇整建文史調查，發現54年前建廟捐款芳名錄記載，當時建築時價每坪100元，與現今建廟每坪數十萬相比，驚嘆物價上漲真的太可怕「回不去了！」

江振章說明，江家第一代先祖，清康熙年間就渡海來台，定居當時諸羅縣山仔頂，生活安定以後，即回大陸迎來池府王爺祭拜，未建廟前王爺神尊，都由當屆爐主迎回家中供奉，是地方心靈重要寄託，地方居民約民國53年開始集資興建鎮山宮，成為地方信仰、聯誼、重要聚會所。

他說，13年前廟旁興建大樓、挖地下室，鎮山宮地基受損，外牆嚴重龜裂，廟方求償後開始規劃重新整建，因當年廟宇土地所有權同屬多人捐贈，經多年努力終於取得所有地主同意原地擴建，並邀請黃志能做文史調查。

黃志能指出，依台灣寺廟地理資訊系統紀錄，鎮山宮民國53年建廟，但廟內牆上石刻捐款芳名錄記載，丙午年花月完工時應是民國55年2月，當時建廟共收到捐款5萬5230元，建築時價每坪100元。

「每坪100元，難以想像！」江振章說，近期正在規劃擴建，每坪建築成本數十萬起跳，實在難以想像當時每坪100元是怎麼興建的，真的「回不去了！」