翹嘴秋茶店仔 通過以大林濟陽衍派街屋登錄歷史建物

嘉義縣大林鎮中山路有棟日治時期建造近百年牌樓式街屋，文史工作者、鎮民代表江明赫，為活化保存老屋，4年前向屋主承租，以前鎮長簡德卿翹鬍子特色為名，取名「翹嘴秋茶店仔」，提報歷史建築，昨天獲嘉義縣文化資產審議委員表決同意，以「大林濟陽衍派街屋」名稱登錄為歷史建築，成為大林惟二有形文化資產。

文化觀光局今天臉書公告說，文觀局長許有仁率文化資產審議委員訪視大林翹嘴秋仔茶室，進行歷史建築提報登錄現勘，現勘過程許局長及委員向提報人江明赫代表，提問諸多細節，清楚了解建築物的歷史與文化。

隨後召開文化資產審議會議，許局長肯定建築物具備文化資產價值，後續可以與萬國戲院、諸羅樹蛙等大林在地人文自然連結。經表決後，同意以「大林濟陽衍派街屋」之稱登錄為歷史建築，成為大林鎮惟二的有形文化資產。

許有仁說，衍派是指姓氏發源或淵源、支脈，濟陽指大林「郭、江、柯」姓氏衍派，因當地過去並非茶店仔，因此改用在地文史名稱，未來這處中山路68號歷史建物與已保存的萬國戲院歷史建物，可與社團國小在地諸羅樹蛙等人文自然連結，發展深度人文生態旅遊。

大林鎮中山路68號，是大林老街上僅剩日治時期「大正浪漫」建築風格的牌樓式街屋 (店面-天井-建築本體-天井-廚房-小庭院-後門，占地60多坪)，建造日期（1912年－1926年）是目前老街上保留最完整的老房子。